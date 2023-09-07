Uzaylı sanılan mumya hakkında sır çözüldü! 15 cm "Ata" hakkında analizler ortaya çıktı!

Beş yıllık genetik araştırmaların ardından Şili'nin Atacama çölünde keşfedilen gizemli mumyalanmış iskeletin, dünya dışı kökenleri hakkındaki teoriler çözüldü. 15 cm boyundaki "Ata" kimilerini hayal kırıklığına uğratırken, kimilerini şaşkına çevirdi.

Uzaylı sanılan mumya hakkında sır çözüldü! 15 cm "Ata" hakkında analizler ortaya çıktı!
Uzaylı sanılan mumya hakkında sır çözüldü
Editör: Süleyman Daban
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Uzaylı sanılan mumya, Şili'nin Atacama çölünde, beş yıl önce garip bir iskelet sistemi keşfedildi. İskelet sistemi, insanların iskelet sistemine çok fazla benziyordu ama daha önceden böyle bir şeye hiç rastlamamıştı bilim insanları. Ve beş yıllık genetik çalışmalar sonuca vardı. Sonuçlar; kimileri için hayal kırıklığı yaratmış olsa da yapılan analizlerde, tam genom dizilimi, numunenin daha önce hiç görülmemiş deformitelerinin tıbbi nedenlerine dair etkileyici bilgiler verdi.

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"ATA" UZAYLI MI?

araştırmaya göre, kalıntılardan elde edilen "Ata" adını verdikleri DNA, kemik ve yüzdeki malformasyon, erken eklem füzyonu ve cücelikle ilişkili yedi gende mutasyon taşıyor. Yeni anormal genetik dizilerin birçoğu, daha önce fiziksel gelişimi etkilediği genlerde meydana geldi.

Artık açıklığa kavuşmuş olan bu bilimsel bilmecenin arka planı, 2003 yılında, bir eser avcısının, tarih eser ararken, beyaz bir örtüye sarılı Ata'yı bulması ile başladı. Başta eser avcısı, Ata'yı hayalet sansa da kısa bir süre içinde yerel medyaya yansıması ile olay açığa çıktı.

insana benzeyen uzaylı

Yerel medya kuruluşlarının hızla yakaladığı Ata hakkındaki ilk sansasyonellik bir bakıma haklıydı: 15 santimetre (6 inç) uzunluğunda, eğimli göz yuvalarına ve yanlış sayıda göz çukuruna sahip koni başlı bir insansı iskelet, ilk önce uzaylı olarak tanıtıldı.

ata uzaylı mı

Pek çok kişi Ata'nın çok eski, kurumuş bir prematüre fetüs olduğunu öne sürmüştü ancak birçok inceleme onun yalnızca 40 yaşında olduğunu ortaya çıkardı.

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Genetik çalışmalar, Ata'nın Güney Amerika kökenli bir kadın olduğunu kanıtlıyor ve ciddi bir iskelet displazisi ve kemik erimesi nedeniyle erken doğum yaptığını kuvvetle ima ediyor. Erken büyüme plakası füzyonuna neden olan yaşlanma bozukluğu vardı.

# BİLİM TEKNOLOJİ # Uzaylı sanılan mumya
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