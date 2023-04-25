'Uzaylılar Nerede?' sorusunun cevabı olabilecek korkutucu ihtimal: Karanlık orman teorisi

Uzaydan gelen bazı sinyaller zaman zaman insanlığı heyecanlandırsa da henüz dişe dokunur bir kanıta ulaşamadık. On yıllardır uzaya gönderdiğimiz sinyalleri çözebilecek kadar zeki canlıların olmayabileceği veya sinyallerin henüz onlara ulaşacak kadar uzağa gitmemiş olabileceği en kabul gören ihtimaller olarak gösteriliyor. Sinyaller ulaştıysa da bu mesajları çözüp bize cevap yazmalarının on yıllar alacağı biliniyor.

Karanlık Orman Teorisi'ne göreyse, sinyallerimize cevap almamak veya mesajlarımızın onlara ulaşmaması aslında bizim çıkarımızadır. Peki ama neden?

Konuyu daha iyi anlamak adına; Liu Cixin tarafından yazılmış olan, bilim kurgu türündeki "Dünyanın Geçmişi" üçlemesinin ikinci kitabı "Karanlık Orman"da geçen şu paragrafa değinmek gerekiyor: