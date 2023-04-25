'Uzaylılar Nerede?' sorusunun cevabı olabilecek korkutucu ihtimal: Karanlık orman teorisi
Dünya dışı yaşam arayışına uzun zamandır büyük yatırımlar yapılıyor fakat henüz bir ize rastlanabilmiş değil. Gerçekten yoklar mı, yoksa var olmalarına rağmen onlarla temas kuramamış olmamızın korkutucu bir nedeni mi var? İşte bu konu hakkında ufuk açan bir teori bulunuyor.
Uzaydan gelen bazı sinyaller zaman zaman insanlığı heyecanlandırsa da henüz dişe dokunur bir kanıta ulaşamadık. On yıllardır uzaya gönderdiğimiz sinyalleri çözebilecek kadar zeki canlıların olmayabileceği veya sinyallerin henüz onlara ulaşacak kadar uzağa gitmemiş olabileceği en kabul gören ihtimaller olarak gösteriliyor. Sinyaller ulaştıysa da bu mesajları çözüp bize cevap yazmalarının on yıllar alacağı biliniyor.
Karanlık Orman Teorisi'ne göreyse, sinyallerimize cevap almamak veya mesajlarımızın onlara ulaşmaması aslında bizim çıkarımızadır. Peki ama neden?
Konuyu daha iyi anlamak adına; Liu Cixin tarafından yazılmış olan, bilim kurgu türündeki "Dünyanın Geçmişi" üçlemesinin ikinci kitabı "Karanlık Orman"da geçen şu paragrafa değinmek gerekiyor:
- Evren karanlık bir ormandır. Her medeniyet, ağaçlar arasına bir hayalet gibi gizlenmiş, önündeki dalları hafifçe kenara iten ve ses çıkarmadan ilerlemeye çalışan silahlı bir avcıdır. Nefes alıp verme dahi dikkatle yapılır. Ormanın her yerinde kendisi gibi görünmez avcılar olduğu için avcı dikkatli olmak zorundadır. Eğer başka bir canlı bulursa -başka bir avcı, bir melek ya da bir şeytan, korumasız bir bebek ya da zorla yürüyen yaşlı bir adam, bir peri ya da bir yarı tanrı- yapabileceği sadece bir şey mevcuttur: ateş aç ve onları ortadan kaldır. Bu ormanda cehennem diğer insanlardır. Varlığını belli eden tüm yaşam formlarının hızla tarihten silinecek olması ebedi bir tehdittir. İşte kozmik medeniyetin resmi budur. Fermi Paradoksu'nun açıklaması budur."
TEHLİKELERLE DOLU GİZEMLİ BİR YERDE DOLAŞIRKEN KARŞIMIZA YABANCI BİRİ ÇIKTIĞINDA NE YAPARIZ?
Dilini, niyetini bile bilmediğimiz bu yabancıya güvenmeli miyiz, yoksa hayatımızı korumak adına o harekete geçmeden önce onu ortadan kaldırmalı mıyız? İki medeniyet iletişim kurabilse dahi hem fiziksel hem de kültür ve dil açısından aşılması gereken çok büyük mesafeler olurdu. Romandaki argüman da buna dayanıyor; yaşayan tüm organizmalar daima hayatta kalmak ister.
Bu yüzden organizmalar karanlık ormanda ya saklanmayı tercih eder ya da bir karşılaşmada kendi güvenliği için karşı tarafı yok etmek ister. İşte bu teori, uzaylı medeniyetlerin belki de karanlık ormanda (evrende) saklanmayı tercih ettikleri için onlarla iletişim kuramıyor olabileceğimiz fikrini öne sürüyor.
FERMİ PARADOKSU'NA CEVAP VERME ÇABASI
Fermi Paradoksu, dünya dışı medeniyetlerin var olma olasılığının yüksek olmasına rağmen bunu doğrulayacak herhangi bir kanıtın ya da temasın yokluğu arasındaki çelişkiyi ifade eder. Paradoksu ortaya atan Fizikçi Enrico Fermi, uzaylı yaşamların büyük ihtimalle var olmasına rağmen mevcut şartlar ve engeller nedeniyle onlarla iletişim kuramadığımızı belirtiyor.
Dünya dışı yaşam arayışında önemli bir yeri olan Drake Denklemi'ne göreyse; istatiksel olarak en az 10.000 uzaylı medeniyetin olması gerekiyor, hatta bunların 20'si bize yakın bir yerlerde olmalı.