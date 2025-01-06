Naci Görür'den Marmara için kritik uyarı: 'Şaka değil, her an olabilir'

“İstanbul’da deprem olacak mı?” ya da “Deprem ne zaman olacak?” soruları, Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıyor. İstanbul’un mevcut yapı stoğu ile büyük bir depreme yakalanması durumunda, ülke tarihinin en büyük felaketlerinden biri yaşanabilir.

Naci Görür’den Kritik Uyarılar

Türkiye’yi depreme karşı sıklıkla uyaran yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) düzenlediği Kanal İstanbul bilgilendirme toplantısında konuştu. Görür, Kanal İstanbul projesinin fay hattı üzerindeki konumuna dikkat çekerek, “Bu işi sakın yapmayın, başınıza dert alırsınız” dedi.

İstanbul’da beklenen depreme ilişkin açıklamalarında ise Görür, şunları söyledi:

- Kumburgaz fayı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem üretir. Adalar fayı ise yalnız başına kırıldığında en fazla 7 büyüklüğünde olur. Ancak bu iki fay aynı anda kırılırsa 7.5 büyüklüğüne kadar çıkabilir.” “İstanbul’u tehdit eden 7.5 büyüklüğünde bir deprem riski bulunmaktadır.

Ahmet Ercan’dan Eleştiri ve Farklı Görüşler

Prof. Dr. Naci Görür’ün uyarılarına tepki gösteren jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyada dikkat çekici mesajlar paylaştı.

Ercan, İstanbul’da her an deprem olacağı söylemlerini bilim dışı olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

- 25 yıldır ‘her an deprem olacak’ söylemleri, zenginler için kuzey ormanlarının lüks ve pahalı yapılarla yok edilmesine sebep oluyor.

- Deprem, yoksulun sorunudur. Ancak Marmara’da yer kabuğunun şu an kırılmak için yeterli gerginliğe ulaştığına dair bilimsel bir kanıt yok.

Ercan, bu söylemlerin korkuyu ve çarpık yapılaşmayı körüklediğini vurgularken, İstanbul’un aşırı nüfus yoğunluğu nedeniyle yaşanamaz bir kent haline geldiğini belirtti ve tersine göçün teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Uzmanların Ortak Görüşü: Depreme Hazırlık Şart

Farklı bakış açılarına rağmen uzmanlar, Kuzey Marmara’da bir gün büyük bir depremin yaşanacağı konusunda hemfikir. Bu nedenle, şehirde yaşayanların ve yetkililerin depreme karşı hazırlıklarını hızlandırmaları gerektiği sıkça vurgulanıyor.