Venüs kavuşumu gerçekleşecek! Diğer Venüs kavuşumu çifti 2117 yılında

Venüs, yörüngede Dünya'dan bir adım içeri doğru hareket eder ve bu olaya Venüs kavuşumu denir. Venüs'ün yörüngesi Dünya'nınkinden daha küçüktür. Kat etmesi gereken daha az mesafe vardır. Bu yüzden yörüngede daha hızlı hareket eder.

Yani rahat bir şekilde 13 Ağustos 2023'te Venüs bizimle güneş arasına giriyor. En yakın komşu gezegen ve gökyüzümüzdeki en parlak gezegeni olan Venüs, yaklaşık 19 ayda bir (1,6 yıl) Dünya ile güneş arasından geçer. Ancak Venüs çiftleri geçişleri nadir gözükür!

Venüs'ün kavuşumu geçişleri 5-6 Haziran 2012 ve 8 Haziran 2004 yıllarında gerçekleşti.

Önceki geçiş çifti Aralık 1874 ve Aralık 1882'deydi. Venüs'ün bir sonraki geçişleri 10 Aralık 2117 ve 8 Aralık 2125 gerçekleşecek.

VENÜS KAVUŞUMU NE ZAMAN?

GÜNEŞ VE VENÜŞ KAVUŞUMU NE DEMEK?

21 Ağustos 2023 civarında, gün doğumundan yaklaşık 30 dakika önce doğuya bakarsanız, Venüs en parlak gezegen olduğundan, onu doğuda alçakta, güneş doğmadan kısa bir süre önce, gün doğumu noktasının yakınında görebileceksiniz.