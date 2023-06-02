4 Haziran Venüs'ü kavuşumunu kaçırmayın: Bir sonraki Venüs kavuşumu 2117 yılında gerçekleşecek!

En büyük uzama 4 Haziran günü saat Türkiye saati ile 22.00 da gerçekleşecek. Bu tam bir Dünya zamanı... Hepimiz için Venüs akşam gökyüzümüzde, gün batımından sonra batıda görünmeye devam edecek. Bu uzanımda Venüs'ün gökyüzü kubbesi üzerinde Güneş'e olan uzaklığı 46 derecedir.