Venüs'ü kavuşumunu kaçırmayın: Bir sonraki Venüs kavuşumu 2117 yılında gerçekleşecek!
Venüs, Dünya'dan görülebilen en parlak gezegendir ve her sabah ya da akşam görüntüsü boyunca ışıl ışıl parlar. 4 Haziran günü Venüsü kaçırmayın sizin için araştırdık...
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VENÜS NE ZAMAN İZLENMELİ?
Venüs, Aralık 2022'de gün batımından sonra görünmeye başladı ve 2023'ün ilk yarısı boyunca akşam gökyüzünde görülebildi. Venüs'ün gün batımından en uzak olacağı en büyük uzanma 4 Haziran 2023'te gerçekleşecek. Daha sonra Venüs, Ağustos 2023 ortalarında Dünya ile Güneş arasındaki geçişine doğru ilerlerken hızla gün batımına doğru batacak.
VENÜS NEREDE GÖZÜKECEK?
Gökyüzü kararırken gün batımı yönüne bakın. Göz kamaştırıcı akşam "yıldızı" Venüs'ü kaçıramazsınız.
En büyük uzama 4 Haziran günü saat Türkiye saati ile 22.00 da gerçekleşecek. Bu tam bir Dünya zamanı... Hepimiz için Venüs akşam gökyüzümüzde, gün batımından sonra batıda görünmeye devam edecek. Bu uzanımda Venüs'ün gökyüzü kubbesi üzerinde Güneş'e olan uzaklığı 46 derecedir.