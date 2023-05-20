Volkanlarla kaplı dünya boyutunda bir ötegezegen keşfedildi!
Gökbilimciler güneş sistemimizin ötesinde volkanlarla kaplı olabilecek Dünya büyüklüğünde bir ötegezegen keşfettiler. LP 791-18 d olarak adlandırılan gezegen, güneş sistemimizdeki volkanik olarak en aktif cisim olan Jüpiter'in uydusu Io kadar sık volkanik patlamalara maruz kalabilir.
NASA'nın TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) ve emekli Spitzer Uzay Teleskobu'nun yanı sıra bir dizi yer tabanlı gözlemevinden gelen verileri kullanarak gezegeni buldular ve incelediler.
Çalışmayı planlayan ve yöneten iREx'te astronomi profesörü ve ortak yazar olan Björn Benneke, şu açıklamalarda bulundu:
- LP 791-18 d gelgit kilitli, yani sürekli aynı tarafı yıldızına bakıyor. Gündüz tarafı muhtemelen yüzeyde sıvı suyun var olabilmesi için çok sıcak olacaktır. Ancak gezegenin her yerinde meydana geldiğinden şüphelendiğimiz volkanik faaliyet miktarı, suyun gece tarafında yoğunlaşmasına izin verebilecek bir atmosferi sürdürebilir.
LP 791-18 d, güney takımyıldızı Krater'de yaklaşık 90 ışık yılı uzaklıkta küçük bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönüyor. Ekip, Dünya'dan sadece biraz daha büyük ve daha kütleli olduğunu tahmin ediyor.
Gökbilimciler bu keşiften önce sistemde LP 791-18 b ve c olarak adlandırılan iki gezegen daha olduğunu biliyorlardı. b iç gezegeni Dünya'dan yaklaşık %20 daha büyük. Dış gezegen c ise Dünya'nın yaklaşık 2,5 katı büyüklüğünde ve kütlesinin yedi katından fazla.