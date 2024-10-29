Volkswagen 3 fabrikasını kapatıyor! Alman otomobil üreticisi küçülmeye gidiyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Almanya'daki en az 3 fabrikasını kapatma kararı aldı. Ayrıca ülkedeki Volkswagen’in diğer tesislerinin de küçüleceğine işaret edildi.

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Volkswagen 3 fabrikasını kapatıyor! Alman otomobil üreticisi küçülmeye gidiyor
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Alman otomobil üreticisi Volkswagen, daralmaya gidiyor. Geçen aylarda çok sayıda işçiyi çıkaran Volkswagen bu kez de Almanya'daki en az 3 fabrikasını kapatma kararı aldı.

Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, Alman üreticinin merkezinin bulunduğu Wolfsburg'da işçilere yönelik bilgilendirme yaptı. Cavallo, "Yönetim kurulu Almanya'daki en az üç Volkswagen fabrikasını kapatmak istiyor" dedi.

Alman hükümetinin acilen Alman sanayisi için bir master planı hazırlaması gerektiğini belirten Cavallo, böylece sanayinin gerilemesinin durdurulacağını söyledi.

Volkswagen, 2026'ya kadar 10 milyar Avroluk tasarruf ve maliyet azaltma önlemlerinin parçası olarak personel giderlerini 2026'ya kadar 5'te 1 düşürmeyi planlıyordu.

Marka Çinli üreticilerin fiyat-performans oranı yüksek araçlarıyla mücadele etme konusunda da sorun yaşadığını açıklamıştı.

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