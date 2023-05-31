Vücudumuzun gereksiz yedek parçaları: İşlevi olmayan organlarımız

YİRMİ YAŞ DİŞLERİ

Yirmi yaş dişleri, ağızda en arkada bulunan dört azı dişidir. Yirmi yaş dişleri genellikle 17 ile 25 yaşları arasında çıkar, ancak bazen hiç çıkmayabilir veya gömülü kalabilir. Yirmi yaş dişleri çürük, enfeksiyon veya ağızda yer darlığı gibi sorunlara neden olabilir ve çoğu zaman çekilmeleri gerekir. Yirmi yaş dişlerinin atalarımızda daha büyük bir çene yapısına ve daha sert yiyeceklere uyum sağlamaya yardımcı olduğu, ancak zamanla bu ihtiyacın azalmasıyla küçüldüğü veya kaybolduğu düşünülmektedir.