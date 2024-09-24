WhatsApp artık o telefon modellerinde açılmayacak

Toplamda 19 farklı cihaz, WhatsApp’ın yeni yazılım güncellemelerini destekleyemeyecek ve uygulama bu cihazlarda devre dışı kalacak. Meta’nın açıklamasına göre, eski cihazların yeni yazılım gereksinimlerini karşılayamaması nedeniyle bu telefonlar destek dışı bırakılıyor. Güncelleme yapılmayan cihazlar, WhatsApp’ı kullanmaya devam edemeyecek.

1 Ekim 2024, bu telefonlar için kritik bir tarih olarak işaretlenmiş durumda. Kullanıcıların, uygulamayı sorunsuz kullanabilmek için cihazlarını güncellemeleri veya uyumlu yeni bir modele geçmeleri tavsiye ediliyor.

WHATSAPP ARTIK BU CİHAZLARI DESTEKLEMEYECEK:

- Samsung Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Express 2, Galaxy Grand, Galaxy Note 3, Galaxy S3 Mini, Galaxy S4 Mini

- Huawei Ascend P6 S, Ascend Y625, Ascend C199

- Lenovo A820, A858T

- Sony Xperia Z1, Xperia E3

- Motorola Moto G, Moto X

- Apple iPhone 5, 5C, 6, 6 Plus, SE 1. Nesil