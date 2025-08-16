WhatsApp dinleniyor mu? Uzmandan dikkat çeken yanıt

Oğuzhan Uğur’un programında konuşan bir siber güvenlik uzmanı, WhatsApp’ın devlet talebi dışında doğrudan dinlenemediğini, ancak bilgisayar mikrofonu ve veriler üzerinden risklerin sürdüğünü söyledi.

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, kişisel ve dijital güvenlik endişeleri de artıyor. Özellikle WhatsApp gibi milyonlarca kişi tarafından kullanılan mesajlaşma uygulamalarında güvenlik tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.

Oğuzhan Uğur, “Mevzular Açık Mikrofon” programının polis özel yayınına dair bir kesiti sosyal medya hesabından paylaştı. Yayında, seyirciler arasında yer alan bir siber güvenlik uzmanına “WhatsApp dinleniyor mu?” sorusu yöneltildi.

KLAVYEDEKİ TUŞLAR DAHİ TAKİP EDİLEBİLİR

Siber güvenlik uzmanı, devlet düzeyinde ciddi bir talep olmadığı sürece doğrudan bir dinleme yapılmadığını ifade etti. Uzman bununla birlikte, kamera kapalı olsa bile bilgisayar açıkken mikrofon üzerinden dinleme yapılabileceğini, klavyedeki tuşlamaların dahi takip edilebileceğini ve silinmiş verilerin bile adli bilişim yöntemleriyle yıllar sonra ortaya çıkarılabileceğini belirtti.

Ayrıca uzman, “30 yıllık bir bilgisayarın hard diski defalarca silinse bile, 20 yıl öncesine ait verilere ulaşmak zor olsa da bir şekilde elde edilebiliyor,” diyerek dijital güvenlik risklerinin ciddiyetine dikkat çekti.

