WhatsApp, Facebook ve İnstagram çöktü mü? 24 Haziran İnstagram neden açılmıyor?

Erişim problemi yaşayan milyonlarca kişi, durum karşısında diğer iletişim platformları üzerinden tepki gösterdi. Bu süreçte internette "24 Haziran Instagram, Facebook ve WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor?" ve "Instagram'da erişim sorunu mu var?" soruları en çok arananlar arasına girdi.