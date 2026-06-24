WhatsApp, Facebook ve İnstagram çöktü mü? 24 Haziran İnstagram neden açılmıyor?
Dünya genelinde milyarlarca insanın kullandığı Meta uygulamalarında ciddi erişim sorunları ve bağlantı kopmaları yaşanıyor.
24 Haziran itibarıyla dünyanın en çok kullanılan platformları olan Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta küresel ve bölgesel çapta yavaşlama ile bağlantı kopmaları meydana geldi.
Meta bünyesinde hizmet veren bu uygulamalara giriş yapmak isteyen milyonlarca kişi, ekranlarında beklenmedik hata mesajlarıyla karşılaştı.
Sisteme kısmen erişim sağlayabilen kullanıcılar, ana sayfa akışının yenilenmediğini ve hikayelerin yüklenmediğini bildirdi. Karşılaştıkları aksaklıklar üzerine ilk etapta kendi internet bağlantılarını kontrol eden kişiler, sorunun genel bir kesintiden kaynaklandığını fark etti.
Erişim problemi yaşayan milyonlarca kişi, durum karşısında diğer iletişim platformları üzerinden tepki gösterdi. Bu süreçte internette "24 Haziran Instagram, Facebook ve WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor?" ve "Instagram'da erişim sorunu mu var?" soruları en çok arananlar arasına girdi.
Sosyal ağlardaki kesintinin geniş kitlelere yayılmasının ardından anlık arıza raporlamaları sunan platformlardaki şikayet verilerinde artış gözlemlendi.
Ancak kullanıcıların merakla beklediği duruma dair çatı şirket Meta'dan veya Instagram yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Erişim probleminin sunucu kaynaklı teknik bir arızadan mı yoksa planlı bir altyapı güncellemesinden mi meydana geldiği şu an için belirsizliğini koruyor. Uygulamaları kullanamayan milyonlarca kişi, arızanın giderilmesi ve yaşanan kesintinin nedenine dair resmi kanallardan gelecek son dakika bilgilendirmelerini yakından takip etmeyi sürdürüyor.