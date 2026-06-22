WhatsApp Plus Türkiye'de: Yeni premium abonelik nedir, fiyatı ne kadar?

Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcılara ekstra özellikler sunan ücretli 'Plus' aboneliğini Türkiye pazarında devreye soktu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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WhatsApp Plus Türkiye'de: Yeni premium abonelik nedir, fiyatı ne kadar? - Resim: 1

Meta, mesajlaşma platformu WhatsApp için isteğe bağlı olarak geliştirdiği yeni abonelik modeli WhatsApp Plus’ı Türkiye'deki kullanıcıların erişimine açtı.

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WhatsApp Plus Türkiye'de: Yeni premium abonelik nedir, fiyatı ne kadar? - Resim: 2

Standart WhatsApp deneyimini değiştirmeyen bu adımla birlikte uygulamanın mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama gibi temel işlevleri ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edecek.

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WhatsApp Plus Türkiye'de: Yeni premium abonelik nedir, fiyatı ne kadar? - Resim: 3

Aylık abonelik bedeli 41,99 TL olarak belirlenen Plus paketi, gelişmiş sohbet yönetimi ve ekstra kişiselleştirme seçeneklerinden yararlanmak isteyen kullanıcılara yönelik bir alternatif olarak sunuluyor.

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WhatsApp Plus Türkiye'de: Yeni premium abonelik nedir, fiyatı ne kadar? - Resim: 4

SOHBET SABİTLEME LİMİTİ 20'YE YÜKSELTİLDİ

Kullanıma açılan yeni premium paket, uygulamanın görünümünü daha kapsamlı biçimde kişiselleştirme imkanı tanıyor. Paket içeriğinde kullanıcılara sunulan ek özellikler arasında özel içerikler, farklı tema seçenekleri, uygulamaya özel yeni simgeler, premium çıkartmalar ve kişiye özel bildirim sesleri yer alıyor.

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WhatsApp Plus Türkiye'de: Yeni premium abonelik nedir, fiyatı ne kadar? - Resim: 5

Aboneliğin getirdiği en somut değişikliklerden biri ise sohbet sabitleme sayısında görülüyor. Standart sürümdeki hesaplarda üç ile sınırlandırılan sohbet sabitleme limiti, Plus paketi aboneleri için 20’ye kadar çıkıyor.

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WhatsApp Plus Türkiye'de: Yeni premium abonelik nedir, fiyatı ne kadar? - Resim: 6

İSTEYENLERE 30 GÜNLÜK ÜCRETSİZ DENEME İMKANI

NTV'nin aktardığı bilgilere göre WhatsApp, yeni abonelik modelini test etmek isteyen kullanıcılar için sisteme bir aylık deneme süresi de ekledi. Platform, 30 günlük ücretsiz deneme süresi boyunca tüm premium özelliklerin kısıtlamasız bir şekilde kullanılmasına olanak sağlıyor.

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WhatsApp Plus Türkiye'de: Yeni premium abonelik nedir, fiyatı ne kadar? - Resim: 7

Kullanıcılar bu süre zarfında memnun kalmamaları halinde, aboneliklerini hiçbir ek ücret ödemeden istedikleri an iptal edebiliyor.

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