WhatsApp Plus Türkiye'de: Yeni premium abonelik nedir, fiyatı ne kadar?
Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcılara ekstra özellikler sunan ücretli 'Plus' aboneliğini Türkiye pazarında devreye soktu.
Meta, mesajlaşma platformu WhatsApp için isteğe bağlı olarak geliştirdiği yeni abonelik modeli WhatsApp Plus’ı Türkiye'deki kullanıcıların erişimine açtı.
Standart WhatsApp deneyimini değiştirmeyen bu adımla birlikte uygulamanın mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama gibi temel işlevleri ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edecek.
Aylık abonelik bedeli 41,99 TL olarak belirlenen Plus paketi, gelişmiş sohbet yönetimi ve ekstra kişiselleştirme seçeneklerinden yararlanmak isteyen kullanıcılara yönelik bir alternatif olarak sunuluyor.
SOHBET SABİTLEME LİMİTİ 20'YE YÜKSELTİLDİ
Kullanıma açılan yeni premium paket, uygulamanın görünümünü daha kapsamlı biçimde kişiselleştirme imkanı tanıyor. Paket içeriğinde kullanıcılara sunulan ek özellikler arasında özel içerikler, farklı tema seçenekleri, uygulamaya özel yeni simgeler, premium çıkartmalar ve kişiye özel bildirim sesleri yer alıyor.
Aboneliğin getirdiği en somut değişikliklerden biri ise sohbet sabitleme sayısında görülüyor. Standart sürümdeki hesaplarda üç ile sınırlandırılan sohbet sabitleme limiti, Plus paketi aboneleri için 20’ye kadar çıkıyor.
İSTEYENLERE 30 GÜNLÜK ÜCRETSİZ DENEME İMKANI
NTV'nin aktardığı bilgilere göre WhatsApp, yeni abonelik modelini test etmek isteyen kullanıcılar için sisteme bir aylık deneme süresi de ekledi. Platform, 30 günlük ücretsiz deneme süresi boyunca tüm premium özelliklerin kısıtlamasız bir şekilde kullanılmasına olanak sağlıyor.
Kullanıcılar bu süre zarfında memnun kalmamaları halinde, aboneliklerini hiçbir ek ücret ödemeden istedikleri an iptal edebiliyor.