WhatsApp'a yeni özellik
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a harika bir özellik geliyor. Telegram'ın en beğenilen özelliği olan mesaj düzenleme özelliği çok yakında WhatsApp kullanıcılarına da sunulacak.
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni bir özellik ile ortalığı çok karıştıracak gibi duruyor. Telegram'ın da en sevilen özelliklerinden biri olan mesaj düzenleme özelliği WhatsApp'a da geliyor.
WhatsApp'ın Android beta sürümünde tanıtılan ardından da iOS beta sürümünde karşımıza çıkan WhatsApp mesaj düzenleme özelliğinin nasıl göreneceğini de öğrendik.
WHATSAPP MESAJ DÜZENLEME ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞACAK?
WhatsApp'ta gönderilen mesajları düzenlemek için, gönderdiğiniz mesajın üstüne basılı tutup seçeneklerden 'Düzenle' (Edit) butonuna dokumanız ve düzeltmeyi yapmanız gerekiyor. Fakat WhatsApp'ta mesaj düzenleme yapabilmeniz için mesajı gönderdikten sonra 15 dakika sınırınız var.
Ayrıca WhatsApp'ta düzenlediğiniz bir mesajda 'düzenlenmiş' etiketi gözükecek. Düzenleme özelliğini sadece metin mesajlarında kullanabileceksiniz. Ayrıca fotoğraf, video, belge paylaşılırken eklenen açıklamalar için düzenleme seçeneği çıkmayacak.