WhatsApp'ı açmadan mesajları okumanın yolu
Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ta kullanıcılar, okundu bilgisini karşısındakiyle paylaşmadan mesajları okumanın yolunu arıyor. Eski bir hile ise şu sıra sosyal medyada sıkça paylaşılıyor ve bu sorunun aşılabilmesini sağlıyor
En popüler uygulamaların başında gelen WhatsApp, ilk olarak Eylül ayında ortaya çıkan mavi tik işaretini sessiz sedasız kullanıma sundu. Yeni gelen bu özellik sayesinde artık kullanıcılar, mesajlarının okunup okunmadığını "mavi tik" sayesinde öğrenebiliyor.
Kullanıcılar tarafından tartışma konusu olan bu yeni özelliğin de zayıf noktaları ve açıkları bulundu. Karşı tarafa bildirmeden WhatsApp mesajlarını okumak isteyenler yapmaları gerekenler oldukça basit!
İşte adım adım izlenecek yollar;
UÇAK MODUNA ALMA YOLU
Mavi tik çıkmaması için izlenecek yolların başında Uçak Modu'nu aktif hale getirerek internet olmadan mesaj okumak geliyor. Bu yöntem IOS ve Android telefonlar için değişiklik gösteriyor.
IOS KULLANICILARI İÇİN
1- Mesajı okumadan önce cihazınızı Uçak Modu'na alın.
2- Mesajı okuduktan sonra uygulamadan çıkın ve Uçak Modu'nu kapatın.