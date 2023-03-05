WhatsApp'tan bilinmeyen numaralara çözüm
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bilinmeyen numaralardan gelen aramalara karşı harekete geçti. Artık bilinmeyen numaralar, otomatik olarak sessize alınacak ve bildiriminin yine de gözükmesini sağlayacak bir sistem üzerinde çalışılıyor.
WhatsApp, henüz uygulamaya çıkartmadığı ancak getirmek istediği özellikleri her zaman beta kullanıcılarıyla test etmektedir. Şimdilerde WhatsApp, yeni bir özelliği uygulamaya getirmek için çalışıyor. Bu özellik, bilinmeyen numaralardan gelen aramalarla uğraşmak istemeyenleri ilgilendiriyor.
OTOMOTİK SESSİZE ALINACAK
WhatsApp, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesi için kullanıcıların bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize alırken arama listesinde ve bildirim merkezinde göstermeye devam etmesine olanak tanıyan yeni bir özellik geliştiriyor.
• Bu özelliğin görüşmelerinizin bölünmesini engellemek ve potansiyel olarak istenmeyen aramalardan kaçınmak gibi çeşitli avantajları var.
• Özellikle büyük bir WhatsApp grubunun yöneticisiyseniz ve uygulama üzerinde sesli veya görüntülü bir görüşme içerisindeyseniz, numaranıza sahip herhangi başka bir kullanıcı kafasına göre arayıp sizi bölebiliyor. WhatsApp da bunun önüne geçmek için harekete geçmiş durumda.
Kaynak: WebTekno.com