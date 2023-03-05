WhatsApp'tan bilinmeyen numaralara çözüm

• Bu özelliğin görüşmelerinizin bölünmesini engellemek ve potansiyel olarak istenmeyen aramalardan kaçınmak gibi çeşitli avantajları var.

• Özellikle büyük bir WhatsApp grubunun yöneticisiyseniz ve uygulama üzerinde sesli veya görüntülü bir görüşme içerisindeyseniz, numaranıza sahip herhangi başka bir kullanıcı kafasına göre arayıp sizi bölebiliyor. WhatsApp da bunun önüne geçmek için harekete geçmiş durumda.

Kaynak: WebTekno.com