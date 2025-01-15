Windows 10 kullanıcılarına uyarı! Ücretsiz yükseltme fırsatı kaçıyor olabilir!
Microsoft'tan kritik hamle! Windows 10'un güncelleme desteği sona eriyor. 14 Ekim 2025'ten sonra Windows 11'e geçiş ücretli olabilir! Detayları kaçırmayın.
Microsoft, Windows 10’dan Windows 11’e geçiş yapmayan kullanıcılar için yeni bir hamle hazırlıyor. Geçtiğimiz yıl, şirket, Windows 10 için güncelleme desteğinin 14 Ekim 2025 tarihinde sona ereceğini resmen duyurmuştu. Bu tarih, Windows 10 kullananlar için kritik bir dönüm noktası olacak.
Ekonomim'e göre, Windows 10’un güncelleme desteği sona eriyor. 14 Ekim 2025’ten itibaren, Windows 10 kullanıcıları yeni bir güncelleme almayacak.
Güvenlik ve performans iyileştirmelerinin durması, eski sürümü kullananları siber tehditlere karşı savunmasız hale getirebilir. Şirket, bu kullanıcılar için 30 dolarlık bir abonelik modeli sunmayı planlıyor. Bu abonelik sayesinde güvenlik güncellemelerinden yararlanılması hedefleniyor.
TechRadar tarafından paylaşılan bir blog yazısı, Microsoft’un belgelerinde çarpıcı bir ayrıntıya dikkat çekti. Belgelerde, Windows 11’e ücretsiz geçiş hakkının “Yalnızca sınırlı bir süre için” geçerli olduğu ima ediliyor.
Bu durum, 14 Ekim 2025’ten sonra Windows 11’e ücretsiz geçmenin mümkün olmayabileceği anlamına geliyor.
Şu ana kadar, Windows 11’e geçiş yapmak isteyen kullanıcılar herhangi bir ücretten muaf tutulmuştu. Ancak yeni bilgiler, bu özelliğin belirli bir tarihten sonra sona erebileceğini gösteriyor. Microsoft, kullanıcıları yeni sürümü kullanmaya teşvik etmek için bu yöntemi bir strateji olarak kullanıyor olabilir.
Windows 10’dan 11’e geçişte ücret alınıp alınmayacağı konusunda kesin bir bilgi yok. Ancak, Microsoft’un bu konuda yapacağı resmi açıklamaları takip etmekte fayda var.