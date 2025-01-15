Windows 10 kullanıcılarına uyarı! Ücretsiz yükseltme fırsatı kaçıyor olabilir!

Şu ana kadar, Windows 11’e geçiş yapmak isteyen kullanıcılar herhangi bir ücretten muaf tutulmuştu. Ancak yeni bilgiler, bu özelliğin belirli bir tarihten sonra sona erebileceğini gösteriyor. Microsoft, kullanıcıları yeni sürümü kullanmaya teşvik etmek için bu yöntemi bir strateji olarak kullanıyor olabilir.