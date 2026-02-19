X çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Şubat X erişim sorunu

Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) erişim sorunu yaşandığına dair paylaşımlar gündeme geldi. Çok sayıda kullanıcı, uygulamada akışın yenilenmediğini, gönderilerin yüklenmediğini ve zaman zaman giriş sorunları yaşandığını belirtiyor.

“X çöktü mü?” sorusu kısa sürede sosyal medyada en çok araştırılan başlıklardan biri olurken, sorunun bölgesel mi yoksa genel mi olduğu merak ediliyor.

Kullanıcılar hem mobil uygulamada hem de masaüstü sürümde benzer problemler yaşadığını aktarırken, X tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Erişim sorununun kısa süre içinde düzelmesi bekleniyor.

Verilere göre X için son 24 saatte yapılan kesinti bildirimleri kısa sürede sert şekilde arttı.