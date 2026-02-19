X çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Şubat X erişim sorunu

Sosyal medya platformu X’te erişim sorunu yaşandığına dair kullanıcı şikayetleri artıyor. Akış yenilenmiyor, gönderiler yüklenmiyor ve bazı kullanıcılar giriş yapamadığını bildiriyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
X çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Şubat X erişim sorunu
Yayınlanma: Güncellenme:

Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) erişim sorunu yaşandığına dair paylaşımlar gündeme geldi. Çok sayıda kullanıcı, uygulamada akışın yenilenmediğini, gönderilerin yüklenmediğini ve zaman zaman giriş sorunları yaşandığını belirtiyor.

X çöktü mü?” sorusu kısa sürede sosyal medyada en çok araştırılan başlıklardan biri olurken, sorunun bölgesel mi yoksa genel mi olduğu merak ediliyor.

Kullanıcılar hem mobil uygulamada hem de masaüstü sürümde benzer problemler yaşadığını aktarırken, X tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Erişim sorununun kısa süre içinde düzelmesi bekleniyor.

X çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Şubat X erişim sorunu - Resim : 1

Verilere göre X için son 24 saatte yapılan kesinti bildirimleri kısa sürede sert şekilde arttı.

Dikkat çeken uygulama! Güvercinlere doğum kontrolü başlıyorDikkat çeken uygulama! Güvercinlere doğum kontrolü başlıyorDünya
Bakan Şimşek’ten ‘maaş farkı’ yanıtıBakan Şimşek’ten ‘maaş farkı’ yanıtıEkonomi
BEDAŞ uyardı: İstanbul’da yarın sabah elektrikler gidecekBEDAŞ uyardı: İstanbul’da yarın sabah elektrikler gidecekYurt
X çöktü mü twitter
Günün Manşetleri
Ünlü isimlerin sahte reklamlarıyla dolandırdılar
İstanbul’da İETT otobüsü yoldan çıktı
Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum
Terörsüz Türkiye raporu komisyonda kabul edildi
Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı
Bakanlık denetim yaptı, ceza kesti
Adana merkezli 10 ilde "sahte reçete" operasyonu
Türkiye'de işsizlik oranı 2025'in son çeyreğinde yüzde 8,2'ye geriledi
Ziraat Bankası 2025 bilançosunu açıkladı
Damacanalar dolusu uyuşturucu yakalandı
Çok Okunanlar
X çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Şubat X erişim sorunu X çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Şubat X erişim sorunu
Yeraltı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı ne zaman gelecek? Yeraltı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı ne zaman gelecek?
Ata Turizm (ATATR) borsada ne zaman işlem görecek? Ata Turizm (ATATR) borsada ne zaman işlem görecek?
Beşiktaş Göztepe maçı bilet fiyatları ne kadar? İndirim sonrası yeni fiyat listesi Beşiktaş Göztepe maçı bilet fiyatları ne kadar? İndirim sonrası yeni fiyat listesi
Meteorolojik uyarı: Perşembe günü kar yağışı 11 ili vuracak Meteorolojik uyarı: Perşembe günü kar yağışı 11 ili vuracak