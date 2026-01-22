X çöktü mü? Twitter neden açılmıyor?

X platformunda erişim sorunu yaşandığı bildiriliyor. Çok sayıda kullanıcı, uygulamaya giriş yapamadığını ya da sayfaların yüklenmediğini belirtiyor.

Sosyal medya kullanıcılarının aktardığı bilgilere göre, X’e hem mobil uygulama hem de masaüstü üzerinden erişimde sorun yaşanıyor. Bazı kullanıcılar akışın yenilenmediğini, bazıları ise platforma hiç giriş yapamadığını ifade ediyor.

Yaşanan erişim problemiyle ilgili olarak X yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun küresel mi yoksa bölgesel mi olduğu ise henüz netlik kazanmadı.