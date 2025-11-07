X kullanıcılarına uyarı: Eski Twitter eklentilerini kullananların hesapları tehlikede

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, OldTweetDeck ve benzeri üçüncü parti Twitter eklentilerini kullanan hesapları askıya almaya başladı. Platform, bu araçların “özgün olmayan davranış politikalarını” ihlal ettiğini belirtiyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
X kullanıcılarına uyarı: Eski Twitter eklentilerini kullananların hesapları tehlikede
Yayınlanma:

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, (eski adıyla Twitter) üçüncü parti eklentilere yönelik yeni bir adım attı. Platform, TweetDeck’in ücretsiz alternatifi olarak kullanılan OldTweetDeck ve benzeri araçları kullanan kullanıcıların hesaplarını askıya almaya başladı.

Birçok kullanıcı, OldTweetDeck eklentisini kullandıktan sonra hesaplarının “özgün olmayan davranış” politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle sistem tarafından otomatik olarak yasaklandığını bildirdi.

OldTweetDeck, TweetDeck’in 2023’te ücretli hale gelmesinin ardından geliştirilen ücretsiz bir Chrome ve Firefox eklentisiydi. Kullanıcılara eski Twitter arayüzünü ve pano düzenini sağlıyordu. Ancak X, bu tür eklentilerin resmî olmayan erişim yöntemlerine dayandığını ve platformun politikalarını ihlal ettiğini savunuyor.

Askıya alma işleminde herhangi bir ayrım yapılmadığı, yüksek takipçili hesapların dahi yasaklandığı belirtildi. X yönetimi, yasaklanan kullanıcıların destek kanalları üzerinden itiraz edebileceğini duyurdu.

Öte yandan, OldTwitter eklentisinin geliştiricisi de benzer bir riskin bulunduğunu belirterek kullanıcıları eklentiyi kaldırmaları konusunda uyardı.

X’ten konuyla ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

TRT Spor’da yarın hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? 7 Kasım Cuma TRT yayın akışıTRT Spor’da yarın hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? 7 Kasım Cuma TRT yayın akışıSpor
BM, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya yönelik yaptırımları kaldırdıBM, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya yönelik yaptırımları kaldırdıDünya
PFDK’dan Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü’ye cezaPFDK’dan Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü’ye cezaGündem
