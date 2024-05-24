X Türkiye'ye temsilci atadı! BTK o cezayı kaldırdı

Sosyal Medya platformu X, Türkiye'ye temsilcilik atadı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), temsilcilik atanması sonrası X'in reklam yasağını kaldırdı.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, eski unvanı Twitter, Inc. olan X Corp. (Twitter/X) adlı sosyal ağ sağlayıcısı, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, "Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü" yerine getirdi. Bu nedenle platforma 19 Temmuz 2023'te getirilen reklam yasağı kaldırıldı.