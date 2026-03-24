X (Twitter) çöktü mü? X’te erişim sorunu mu var?

X (Twitter) platformunda 24 Mart’ta erişim sorunları yaşandı.

Kullanıcılar uygulamaya girişte hata alırken, akışın yenilenmediği ve mesaj gönderilemediği bildirildi. Sorun hem mobil hem masaüstünde görüldü.

Downdetector verilerinde hata bildirimleri kısa sürede arttı. Bu durum teknik bir kesinti ihtimalini güçlendirdi.

X yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun ne zaman çözüleceği bilinmiyor.