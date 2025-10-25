Xiaomi dev ekranlı Redmi TV X 2026’yı tanıttı! 98 inç Mini-LED televizyonun fiyatı ve özellikleri dikkat çekti

Xiaomi, televizyon pazarındaki iddiasını sürdürüyor. Şirket, 98 inçlik Mini-LED ekrana sahip yeni Redmi TV X 2026 modelini duyurdu. Yüksek yenileme hızı, güçlü işlemcisi ve uygun fiyatıyla dikkat çeken model, şimdilik sadece Çin’de satışa sunuldu.

Xiaomi, düzenlediği son etkinlikte yalnızca K90 serisi akıllı telefonlarını ve Watch 6 akıllı saatini tanıtmakla kalmadı; aynı zamanda Redmi TV X 2026 serisinin 98 inçlik yeni üyesini de görücüye çıkardı.

Yeni televizyon, Mini-LED tabanlı aydınlatma sistemi ve 4K çözünürlüklü 144 Hz paneli ile dikkat çekiyor. Parlaklık seviyesi 1.300 nit’e kadar ulaşabiliyor. Oyun modunda ise yenileme hızı 288 Hz’e çıkabiliyor, ancak bu modda çözünürlük 1.440p’ye düşüyor.

Cihaz, MediaTek MT9655 dört çekirdekli işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile geliyor. İşletim sistemi tarafında Xiaomi’nin kendi arayüzü HyperOS 3 bulunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, iki HDMI 2.1 ve iki USB 3.0 portu yer alıyor.

Xiaomi, bu dev televizyonu Çin pazarında 7 599 yuan (≈ 1 066 dolar) fiyatla satışa sundu. Şirket, modelin küresel pazara çıkıp çıkmayacağı konusunda henüz açıklama yapmadı. Ancak küresel lansman durumunda, geniş ekran ve yüksek performans arayan kullanıcıların ilgisini çekmesi bekleniyor.

