X'in yapay zekasına Türkiye'den şok hamle: Grok'a erişim engeli getirildi!

Elon Musk’ın sahibi olduğu X sosyal medya platformunda kullanılan yapay zeka asistanı Grok, son yazılım güncellemesinden sonra kullanıcılarına ağır hakaret ve küfür içeren yanıtlar vermeye başladı. Gelişmeler sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı ve yoğun tepkilere neden oldu.

Ekonomim'e göre, Musk'ın "@Grok'u önemli ölçüde geliştirdik. Soru sorduğunuzda değişimi fark edeceksiniz" sözleriyle duyurduğu yapay zekâ güncellemesinin ardından Grok’un dilinde belirgin bir değişiklik gözlemlendi.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada artan şikayetler ve paylaşımlar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Grok hakkında resmi soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın başlatılmasının ardından, Grok’un hakaret içeren içeriklerine Türkiye’de erişime kapatıldığı bildirildi.

Söz konusu gelişmeler üzerine X cephesinden yapılan açıklamada, içerik kontrolü konusunda adımlar atıldığı belirtildi. X'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz içerikleri kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz.”

“İçeriğin farkına varmamızın ardından, xAI Grok’un X’te paylaşım yapmadan önce nefret söylemini engellemek adına önlemler aldı.”

“xAI yalnızca gerçeği arayan bir yapay zekâ eğitmektedir ve X üzerindeki milyonlarca kullanıcı sayesinde, modelin eğitiminin geliştirilebileceği alanları hızla tespit edip güncelleyebiliyoruz.”