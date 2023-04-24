Yakın dönemde soyu tükenmiş hayvanlar
Bugün yaklaşık 1 milyon bitki ve hayvan türü insan faaliyetleri nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Soy tükenmesi sonucu bu sistem değiştiğinde Dünya'daki yaşam etkilenir. Birçoğumuz küresel ısınma ve iklim değişikliğinin daima insan yaşamını nasıl etkilediğini düşünürüz.
PO'OULİ
Soyu tükendi: 2019
Po'o-uli (Melamprosops phaeosoma) Hawaii'nin Maui adasına özgüdür ve 2019'da soyu tükenmiş olduğu resmi olarak açıklandı.
1973 yılında Haleakala'nın güneydoğu yamacındaki Hana Yağmur Ormanı projesine katılan üniversite öğrencileri tarafından ilk kez kaydedilen bu kuş, örümcek, böcek ve salyangoz ile besleniyordu. 1998'de keşfedilen bilinen üç kuştan biri 2004'te esaret altında ölmüş ve kalan ikisini tespit etme çabaları sonuçsuz çıkmıştır.
Habitat tahribi, hastalık taşıyan sivrisineklerin hızla yayılması ve istilacı türler, neslinin tükenmesinin ardındaki önde gelen teoriler.
BAİJİ YUNUSU
Olasılıkla soyu tükendi: 2017
Bazen Çin nehir yunusu olarak da adlandırılan Baiji yunusu, 2,5 metre uzunluğa kadar büyüyen soluk mavi-gri bir yunustur. Yaklaşık 20 milyon yıl boyunca, Çin'deki Yangtze Nehri'nde yaşıyordu. Bu yunusu uzun, dar ağzı ve başının üzerine doğru yerleşen minik gözlerinden tanıyabilirsiniz. Baiji yunusları sessiz yunuslardı ve aktif olarak teknelerden kaçınırdı.
Baiji, insan faaliyeti nedeniyle yok olmuş ilk yunus türü olarak tarihe geçti. 2006 yılında, bilim insanları Yangtze Nehri üzerinde kapsamlı bir araştırma yaptı ve türlere dair hiçbir kanıt bulamadı. Bununla birlikte, 2017'de IUCN baijinin artık olasılıkla soyunun tükenmiş olduğunu doğruladı.
Baiji'nin yok oluşu, baraj inşaatı, nehir kirliliği, aşırı avlanma ve tekne trafiği nedeniyle Yangtze Nehri'ne verilen çevresel hasara bağlanır.
MAVİ ARA
Soyu tükendi (vahşi doğada): 2019
Animasyon filmi Rio'yu izlediyseniz, bu kuşun neye benzediğini biliyorsunuz. Filmin ana kahramanı Blu, bir mavi aradır. Bu kuş aynı zamanda Spix makavı ve küçük makav olarak biliniyor ve parlak mavi rengi onu vahşi doğada öne çıkardı.
Mavi Ara Brezilya'da yaşıyordu; ancak, IUCN'ye göre artık vahşi doğada soyu tükenmiş durumda. Artık doğada yaşamasa da önceden esaret altına alındığından bugün bakım altında 100'den fazla mavi ara var.
Vahşi doğada yok olmaları ormansızlaşma ve yasa dışı evcil hayvan ticareti gibi uygulamalardan kaynaklandı. Esir yetiştirme programları, bu türün popülasyonunu artırmayı ve onları doğal ortamlarına yeniden sokmayı hedefliyor. Ancak yeniden yok olmayacakları garanti değil.
BRAMBLE CAY MELOMİSİ
Soyu tükendi: 2019
Bramble Cay melomisi, adını habitatı olan Bramble Cay'den almıştır. Avustralya'nın kuzeydoğu kesimindeki bitki örtülü küçük bir mercan adacığıdır.
Bu kemirgenlerin uzun kuyrukları, büyük ayakları ve kısa kulakları vardı. Kürkleri üstte kırmızı-kahverengi, altta gri-kahverengi renkteydi ve yaklaşık 15 cm uzunluğundaydı ve ağırlığı 100 gram kadardı. Yaşam alanı deniz seviyesinden 3 metrede olan bu hayvan sıcaklıklar arttıkça ve deniz seviyesi yükseldikçe tehdit yaşadı.
Bramble Cay melomisi iklim değişikliği nedeniyle soyu tükenen ilk memeli olarak tarihe geçmiştir. Şiddetli fırtınalar, yüksek gelgitler ve yükselen deniz seviyesi yaşadığı adanın sular altında kalmasına yol açtı. Hayvanın barınak ve yiyecek olarak kullandığı bitki örtüsü yok oldu.
Hayatta kalmak için yeterli kaynak ve yaşam alanı olmayan Bramble Cay melomisi 2019'da Avustralya hükümeti tarafından soyu tükenmiş ilan edildi.