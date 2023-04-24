Yakın dönemde soyu tükenmiş hayvanlar

BAİJİ YUNUSU

Olasılıkla soyu tükendi: 2017

Bazen Çin nehir yunusu olarak da adlandırılan Baiji yunusu, 2,5 metre uzunluğa kadar büyüyen soluk mavi-gri bir yunustur. Yaklaşık 20 milyon yıl boyunca, Çin'deki Yangtze Nehri'nde yaşıyordu. Bu yunusu uzun, dar ağzı ve başının üzerine doğru yerleşen minik gözlerinden tanıyabilirsiniz. Baiji yunusları sessiz yunuslardı ve aktif olarak teknelerden kaçınırdı.

Baiji, insan faaliyeti nedeniyle yok olmuş ilk yunus türü olarak tarihe geçti. 2006 yılında, bilim insanları Yangtze Nehri üzerinde kapsamlı bir araştırma yaptı ve türlere dair hiçbir kanıt bulamadı. Bununla birlikte, 2017'de IUCN baijinin artık olasılıkla soyunun tükenmiş olduğunu doğruladı.

Baiji'nin yok oluşu, baraj inşaatı, nehir kirliliği, aşırı avlanma ve tekne trafiği nedeniyle Yangtze Nehri'ne verilen çevresel hasara bağlanır.