İşte Harry Potter karakterlerinin kitaptaki anlatıma göre görünümleri

Harry Potter karakterlerinin kitaptaki anlatıma göre nasıl olduğunu yapay zeka çizdi. İşte o şaşırtıcı görüntüler...

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İşte Harry Potter karakterlerinin kitaptaki anlatıma göre görünümleri - Resim: 1 1 25

HERMIONE GRANGER

Hermione Jean Granger, J.K. Rowling tarafından yazılmış Harry Potter serisinin kurgusal karakterlerindendir. Serideki ilk görünüşü Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabında büyü okuluna gelen yeni bir öğrenci olarak olmuştur. Kumral saçlı, kahverengi gözlü zeki bir kızdır.

İşte Harry Potter karakterlerinin kitaptaki anlatıma göre görünümleri - Resim: 2 2 25

SIRIUS BLACK

Sirius Black, J. K. Rowling'in yazdığı Harry Potter kitap serisindeki kurgusal bir karakterdir. Sirius ilk olarak Harry Potter ve Felsefe Taşı'nda Lord Voldemort'un James ve Lily Potter'ı öldürmesinden kısa bir süre sonra Rubeus Hagrid'e uçan bir motosiklet ödünç veren bir büyücü olarak kısaca bahsedilmiştir.

İşte Harry Potter karakterlerinin kitaptaki anlatıma göre görünümleri - Resim: 3 3 25

RONALD WEASLEY

Ronald "Ron" Bilius Weasley, J.K. Rowling tarafından yazılmış Harry Potter serisinde kurgusal karakteri. Serinin filmlerinde karakteri Rupert Grint canlandırmıştır. Arkadaşlarına çok sadık ve yeri geldiğinde değer verdiği şeyler için her şeyini ortaya koyabilen bir karakterdir.

İşte Harry Potter karakterlerinin kitaptaki anlatıma göre görünümleri - Resim: 4 4 25

BELLATRIX LESTRANGE

Bellatrix Lestrange, J. K. Rowling tarafından yazılan Harry Potter kitap serisindeki kurgusal bir karakterdir. Harry Potter ve Ateş Kadehi'nden sonra büyük bir düşmana dönüştü. Hikâyenin son bölümünde Rowling, onu Lord Voldemort'un "en iyi yardımcısı" olarak tanımladı.