İşte Harry Potter karakterlerinin kitaptaki anlatıma göre görünümleri

SIRIUS BLACK

Sirius Black, J. K. Rowling'in yazdığı Harry Potter kitap serisindeki kurgusal bir karakterdir. Sirius ilk olarak Harry Potter ve Felsefe Taşı'nda Lord Voldemort'un James ve Lily Potter'ı öldürmesinden kısa bir süre sonra Rubeus Hagrid'e uçan bir motosiklet ödünç veren bir büyücü olarak kısaca bahsedilmiştir.