Yapay Zeka Mesleklerimize Göz Mü Koydu? İşte Yapay Zekanın Ele Geçirebileceğini Meslekler
Teknoloji gelişirken yapay zeka da hayatımızın işleyişine dahil olmaya devam ediyor. Peki yapay zeka mesleklerimizi elimizden alabilir mi? İşte yapay zekanın yapabileceği meslekler...
Yapay zeka her geçen gün hayatımıza dahil olmaya devam ediyor. How it Works dergisinde yayımlanan bir yazıya göre ilerleyen zamanlarda yapay zekanın mesleklerimizi elimizden alacağı düşünülüyor.
YAZILIM VE BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
Yapay zekaların en çok yol katettiği alan yazılımdır. Günümüzde çok sık kullanılmaya başlanan ChatGPT, hataları ayıklayabiliyor, sorunlara ve sorulara cevap üretebiliyor, test edebiliyor ve optimize edebiliyor. ChapGPt, kullanıcıların istek ve taleplerine göre kodlar üretebiliyor. Örneğin Python dilinde bir hesap makinesi uygulaması yapabiliyor.
YAZARLIK VE GAZETECELİK
Yapay zeka metin yazmaya elverişlidir. ChatGPT, kullanıcıların istekleri doğrultusunda; haber, akrostiş, şiir, öykü gibi metinleri saniyeler içinde üretebiliyor. ChatGPT bununla kalmayıp, verilen bir konu veya başlık üzerine yazabiliyor, kaynaklardan alıntı yapabiliyor, argümanlar geliştirebiliyor ve sonuç çıkarabiliyor. ChatGPT, aynı zamanda dilbilgisi, yazım ve noktalama kurallarına da dikkat ediyor. Bu, yazarlar ve gazetecilerin yakında işlerini değiştirmek zorunda kalabilecekleri anlamına geliyor.
YÖNETİM PERSONELİ
Yapay zekalar, ofis içerisindeki işlerin çoğunu yapabilecek donanımdadır. Randevuların planlanması, rezervasyonların yapılması, belgeleri oluşturma, toplantıların dokümanını hazırlama, sunum ve analize kadar yapay zeka birçok alanda kendini geliştirmiş durumda. Aynı zamanda daha verimli ve daha hatasız çalışıyor. Bu, pek çok sektörde yönetici personelin ve asistanların yerini alabileceği anlamına geliyor.