Yapay Zeka Mesleklerimize Göz Mü Koydu? İşte Yapay Zekanın Ele Geçirebileceğini Meslekler

YÖNETİM PERSONELİ

Yapay zekalar, ofis içerisindeki işlerin çoğunu yapabilecek donanımdadır. Randevuların planlanması, rezervasyonların yapılması, belgeleri oluşturma, toplantıların dokümanını hazırlama, sunum ve analize kadar yapay zeka birçok alanda kendini geliştirmiş durumda. Aynı zamanda daha verimli ve daha hatasız çalışıyor. Bu, pek çok sektörde yönetici personelin ve asistanların yerini alabileceği anlamına geliyor.