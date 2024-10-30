Yapay zeka onu da yapacak! Osmanlı'nın yazın dünyası aralanıyor
Girişimci Abdullah Tarık Ömeroğlu ve arkadaşlarının geliştirdikleri yapay zeka destekli program, Latin alfabesine çevirdiği Osmanlıca milyonlarca sayfa belge ve kitaba erişimi kolaylaştırarak Osmanlı Türkçesini okunur kılıyor.
Ömeroğlu, bireysel kullanıcıların Osmanlıca metinleri transkribe edebilme ve aradıkları kelimeleri kolaylıkla bulabilme imkanı tanıyan bir kullanıcı dostu arayüze erişebildiklerini belirtti. Kütüphaneler için ise geniş çaplı veri analizine olanak tanıyan ve Osmanlı arşivlerinin dijitalleştirilmesi sürecini hızlandıran özellikler sunulduğunu ifade etti.
Ömeroğlu, projeye başlarken karşılaştıkları zorluklardan da bahsederek, Osmanlı Türkçesinin yazılı dilindeki kompleks yapıların ve Arap alfabesindeki harflerin farklı şekillerde birleşimlerinden doğan çeşitliliğin üstesinden gelmek için çok sayıda dil modeli ve doğal dil işleme algoritması geliştirdiklerini anlattı. Bu süreçte, hem Osmanlıca belgelerin doğru okunması hem de modern Türkçeye aktarılabilmesi için farklı uzmanların görüşlerinden yararlandıklarını ekledi.
Vesiqari’nin akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler başta olmak üzere tarih, edebiyat ve dil alanlarında çalışan herkese hitap ettiğini ifade eden Ömeroğlu, projelerinin gelecekte daha fazla arşivin dijitalleştirilmesi ve araştırma dünyasına kazandırılması noktasında önemli bir araç olacağına inandığını belirtti.
Ömeroğlu, projeyi geliştirmeye devam ettiklerini ve yeni özellikler eklemeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.
"Kütüphaneleri de kendi içerisine ikiye ayırdık. Bazı kütüphaneler eserlerini pek paylaşmak istemiyor. Onlar için bir havuz sistemi oluşturduk. Eğer kendi eserlerini paylaşmak isterse başka kütüphanelerin havuzlarından da yararlanıp o kaynakların tamamı tek bir havuz haline geliyor. Böylelikle o kütüphanenin kullanıcısı sisteme girdiği zaman, 7 milyon sayfa arasında istediği herhangi bir belgeyi arayabiliyor. Bir belgenin çevrilmesi 1 dakikadan az sürede tamamlanıyor ve başarı oranı oldukça yüksek. Hem metinde hem de 7 milyonluk bütün bir veri havuzunda kullanıcılar kelime araması yapabiliyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı