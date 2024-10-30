Yapay zeka onu da yapacak! Osmanlı'nın yazın dünyası aralanıyor

Ömeroğlu, bireysel kullanıcıların Osmanlıca metinleri transkribe edebilme ve aradıkları kelimeleri kolaylıkla bulabilme imkanı tanıyan bir kullanıcı dostu arayüze erişebildiklerini belirtti. Kütüphaneler için ise geniş çaplı veri analizine olanak tanıyan ve Osmanlı arşivlerinin dijitalleştirilmesi sürecini hızlandıran özellikler sunulduğunu ifade etti.

Ömeroğlu, projeye başlarken karşılaştıkları zorluklardan da bahsederek, Osmanlı Türkçesinin yazılı dilindeki kompleks yapıların ve Arap alfabesindeki harflerin farklı şekillerde birleşimlerinden doğan çeşitliliğin üstesinden gelmek için çok sayıda dil modeli ve doğal dil işleme algoritması geliştirdiklerini anlattı. Bu süreçte, hem Osmanlıca belgelerin doğru okunması hem de modern Türkçeye aktarılabilmesi için farklı uzmanların görüşlerinden yararlandıklarını ekledi.

Vesiqari’nin akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler başta olmak üzere tarih, edebiyat ve dil alanlarında çalışan herkese hitap ettiğini ifade eden Ömeroğlu, projelerinin gelecekte daha fazla arşivin dijitalleştirilmesi ve araştırma dünyasına kazandırılması noktasında önemli bir araç olacağına inandığını belirtti.

Ömeroğlu, projeyi geliştirmeye devam ettiklerini ve yeni özellikler eklemeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.