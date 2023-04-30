Yapay zekâ tarafından yapılan korkunç reklam
Dünyada yapay zekâ rüzgârı esiyor. Metin işlemeden görsel hazırlamaya neredeyse her türlü dijital üretim yapay zekâyla yapılabilir hale geldi. Bir kullanıcı tarafından yapay zekâya yaptırılan bir pizza reklamı ise "yapay zekânın daha çok yolu var" dedirtti.
Cumhuriyet'in haberine göre yapay zeka destekli Midjourney ve ChatGPT internet aleminde büyük sükse yarattı. Özellikle bu araçların ücretsiz olarak herkesin kullanımına açılmasıyla çok fazla ürün ortaya çıktı. Hazırlanan metinler ve görseller internet aleminin gündem konusunu meşgul ederken, yeni bir video ortaya çıktı.
Pizza Later'ın YouTube kanalından yayınlanan "Pepperoni Hug Spot-AI Made TV Commerical" adlı video gerçeklikten uzak ve deforme insan yapısıyla korkunç görünüyor.
31 saniyelik olan video aslında standart Amerikan tarzı bir pizza televizyon reklamından ilham alıyor ancak reklamda yer alan insanların deforme olmuş yüzleri, bazen pizzayı ısırırken, bazen de pizzanın bulunduğu tabağın yenmesiyle ilerliyor ve ilginç duruyor.
Twitter üzerinden yapılan paylaşımda ise 31 saniyelik bu pizza reklamının yapay zeka sayesinde 3 saat içinde hazırlandığı aktarıldı. Söz konusu videodaki her şey ChatGPT ve Midjourney tarafından oluşturuldu. Oluşturulan bu görsel materyaller ise Runway tarafından bir araya getirilirken müzikler de Sounddraw AI Music tarafından oluşturuldu.
Bir korku filminden çıkmış gibi görünen video, yapay zekanın insan anatomisiyle bir kez daha imtihanını ortaya koyuyor. Çünkü Midjourney ve benzer yapay zeka sistemine dayanan uygulamalarda ortaya çıkan insan elleri, dişleri ve anatomisi oldukça bozuk oluyordu ve gerçekçi durmuyordu. Midjourney yeni güncellemesiyle bunların bazılarını aşmış olsa da yine de tamamen bu sorunun üstesinden gelişmiş değil.