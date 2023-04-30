Yapay zekâ tarafından yapılan korkunç reklam

Bir korku filminden çıkmış gibi görünen video, yapay zekanın insan anatomisiyle bir kez daha imtihanını ortaya koyuyor. Çünkü Midjourney ve benzer yapay zeka sistemine dayanan uygulamalarda ortaya çıkan insan elleri, dişleri ve anatomisi oldukça bozuk oluyordu ve gerçekçi durmuyordu. Midjourney yeni güncellemesiyle bunların bazılarını aşmış olsa da yine de tamamen bu sorunun üstesinden gelişmiş değil.

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