Yapay zekadan aile portreleri! Türk aile gündem oldu

Yapay zeka, her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Son olarak yapay zeka tarafından çizilen dünya aileleri portreleri büyük ilgi uyandırdı. Yapay zeka 19 dünya ailesinin portresini çıkardı. Oluşturulan Türk ailesi ise yerli bir dizide yer alan karakterlere benzetildi. 

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Yapay zekadan aile portreleri! Türk aile gündem oldu - Resim: 1 1 20

RUSYA

Geliştirilen yapay zeka uygulamaları ile metinler yazıyor, karşınızda bir insan varmış gibi sohbet edebiliyor hatta anlattığınız bir şeyin görselini yapmasını bile sağlayabiliyorsunuz.

Yapay zekadan aile portreleri! Türk aile gündem oldu - Resim: 2 2 20

JAPONYA

Son olarak yapay zeka ile çeşitli ülkelerin aile modelleri oluşturuldu. 

Yapay zekadan aile portreleri! Türk aile gündem oldu - Resim: 3 3 20

MEKSİKA

O aile portreleri sosyal medyada beğeniyle karşılandı. 

Yapay zekadan aile portreleri! Türk aile gündem oldu - Resim: 4 4 20

İTALYA

Ailelerin çok gerçekçi görünmesi dikkat çekerken Türk ailesinin de yer aldığı fotoğraflar kısa sürede yayıldı.