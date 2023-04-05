Yapay zekadan aile portreleri! Türk aile gündem oldu
Yapay zeka, her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Son olarak yapay zeka tarafından çizilen dünya aileleri portreleri büyük ilgi uyandırdı. Yapay zeka 19 dünya ailesinin portresini çıkardı. Oluşturulan Türk ailesi ise yerli bir dizide yer alan karakterlere benzetildi.
RUSYA
Geliştirilen yapay zeka uygulamaları ile metinler yazıyor, karşınızda bir insan varmış gibi sohbet edebiliyor hatta anlattığınız bir şeyin görselini yapmasını bile sağlayabiliyorsunuz.
JAPONYA
Son olarak yapay zeka ile çeşitli ülkelerin aile modelleri oluşturuldu.
MEKSİKA
O aile portreleri sosyal medyada beğeniyle karşılandı.
İTALYA
Ailelerin çok gerçekçi görünmesi dikkat çekerken Türk ailesinin de yer aldığı fotoğraflar kısa sürede yayıldı.