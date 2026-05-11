Yapay zekâdan kopya çekme devri son mu buluyor?

Galiçya, Murcia, Katalonya ve Aragon bölgeleri, Haziran ayındaki üniversite giriş sınavlarında güvenliği bir üst seviyeye taşıyor. Çıplak gözle fark edilmesi imkânsız olan nano kulaklıklar ve dış bağlantılı cihazları tespit etmek için frekans dedektörleri devreye alınacak. Yetkililerin tespitlerine göre, öğrenciler cep telefonlarını birer anten gibi kullanarak sınıf dışından bilgi akışı sağlıyor; hatta yapay zekâ uygulamaları soruları dinleyerek doğrudan yanıt üretebiliyor.

"KOPYANIN ALETLERİ PİYASADA SATILIYOR"

Zaragoza Üniversitesi giriş sınavı koordinatörü Jesús Ángel Miguel, El Pais gazetesine yaptığı açıklamada piyasada çok düşük fiyatlara satılan teknolojik cihazların büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Miguel, internete bağlanarak yapay zekâ desteğiyle matematik sorularını çözebilen hesap makinelerinin bile satışta olduğunu anlattı.

Özellikle kalem içine gizlenmiş mikrofonlar ve kamera sistemlerinin sosyal medyada açıkça pazarlanması, denetimlerin sıkılaştırılmasını zorunlu kıldı.

ELEKTRONİK CİHAZ YASAKLARI GENİŞLİYOR

Kopya girişimlerine karşı alınan önlemler sadece dedektörlerle sınırlı kalmıyor. Bazı bölgelerde sınav salonlarına;

Cep telefonu,

Akıllı saat,

Elektronik bileklik,

Ve bağlantı özelliği bulunan tüm cihazların sokulması tamamen yasaklandı.

Katalonya’daki üniversiteler, yayımladıkları bilgilendirme metniyle her türlü görünür veya gizli iletişim aracının yasak kapsamında olduğunu duyurdu. Murcia’da ise geçen yıl test edilen ağ ve frekans takip sistemi, bu yıl 8 bin öğrencinin katılacağı tüm sınav merkezlerinde tam kapasiteyle uygulanacak.

Kaynak: Odatv