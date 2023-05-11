Yapay zekadan Atatürk resimleri
Son dönemlerde oldukça kullanılan yapay zeka teknolojisi ile bu kez de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk resmedildi. Twitter'da kullanıcıların tasarladığı Atatürk portreleri paylaşıldı.
Yapay zeka teknolojisi, son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Twitter'daki "271ey" ve Instagram'da "artbymetomkp" adlı kullanıcılar, bu kez de Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü yapay zeka ile resmetti.
Son zamanların yeni modası olan yapay zeka ile birilerini "yeniden canlandırma" tekniği bu kez Mustafa Kemal Atatürk için kullanıldı.
Yapay zeka kullanarak Atatürk'ün vücut ölçülerini, günümüz kıyafetlerine uyarlayarak çizdi.
Sosyal medyada bir süredir gündemde olan yapay zeka ile canlandırma akımı her geçen gün insanları şaşırtmaya devam ediyor.