Yapay zekaya sınır çizilecek! Olası risklere karşı önlemler alınacak

Yapay zeka son günlerde dünyanın gündeminde. Öyle bir teknoloji ki neredeyse "yapılamaz" denen her şeyin bu teknolojiyle yapılması mümkün.

Ancak yapay zeka teknolojisinin bazı riskleri de barındırdığı tartışması yaşanıyor. Hükümet, yapay zekanın risklerinden korunmak için bu teknolojiye bir sınır çizmek adına hazırlık yapıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu anlamda 3 ayaklı plandan bahsediliyor. Bunun için ilgili bakanlıklar, Ulusal Yapay Zeka Yönlendirme Kurulu ve Meclis'te adımlar atılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da yapay zekanın riskleri konusunda çalışma yapılmasını istediği belirtiliyor. Yapay zeka ile ilgili kurulların oluşturulması, hukuki alt yapısının sağlanması ve etik kurallarının belirlenmesi için çalışmaların ekim ayında başlayacağı dile getiriliyor.

Yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte bu konuda bir komisyon kurulması, akademisyenlerin görüşlerinin alınması ve dünyadan örneklerin incelenmesi planlanıyor.

Ortaya çıkacak rapora göre nihai yol haritasının belirleneceği beliriliyor.