Yarın son gün: TEKNOFEST 2026 başvurusu nasıl yapılır?

TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmaları için geri sayım başladı. “Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye” hedefiyle dokuzuncu kez düzenlenecek festivalde başvurular 28 Şubat 2026 tarihinde mesai bitimiyle sona erecek.

Bu yıl Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek organizasyonda, gençlerin projelerini prototipe dönüştürmeleri için ayrılan bütçe dikkat çekiyor.

Organizasyon kapsamında ön elemeyi geçen takımlara toplamda 100 milyon liranın üzerinde ekipman ve geliştirme desteği sağlanacak.

Yarışmalarda dereceye giren takımlar ise toplam 75 milyon lirayı aşan nakit ödülün sahibi olacak.

Toplamda 175 milyon liralık destek ve ödül havuzu, TEKNOFEST tarihinin en yüksek bütçelerinden biri olarak öne çıkıyor.

51 ANA KATEGORİ, 4 YENİ YARIŞMA

TEKNOFEST 2026 yarışmaları 51 ana kategori ve 132 alt kategoride düzenlenecek. Roket yarışmalarından insansız deniz araçlarına kadar geniş bir yelpazede projeler yarışacak.

Bu yıl ilk kez açılan dört yeni kategori ise şöyle:

Maden Teknolojileri Yarışması

Elektronik Harp Yarışması

İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması

FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması

Yeni kategoriler, savunma sanayii ve ileri teknoloji alanlarında gençlerin geliştireceği projelere odaklanacak.

ŞANLIURFA’DA DÜZENLENECEK

TEKNOFEST 2026, 30 Eylül – 4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

İlkokul seviyesinden üniversite mezunlarına kadar her yaştan katılımcı, projelerini bu platformda sergileme ve ödül kazanma şansı yakalayacak.

Başvuru süresi yarın sona ererken, teknoloji alanında proje geliştiren gençler için kritik saatler başladı.