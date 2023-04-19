Hong Kong'da yeni bir kutu denizanası türü keşfedildi

ARAŞTIRMACILAR ÖRNEKLERDE YENİ BİR DENİZANASI TÜRÜNE RASTLADI

Keşfettikleri türe "Tripedalia maipoensis" veya "Mai Po Tripedalia" adını veren araştırmacılar, Çin açıklarında ilk kez yeni bir kutu denizanası türü keşfedildiğine dikkati çekti.