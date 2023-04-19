Hong Kong'da yeni bir kutu denizanası türü keşfedildi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yeni bir kutu denizanası türü bulundu.

# BİLİM TEKNOLOJİ
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Hong Kong'da yeni bir kutu denizanası türü keşfedildi - Resim: 1 1 5

Xinhua ajansının haberine göre, Hong Kong Baptist Üniversitesinde görevli araştırmacılar, 2020 ila 2022'de Mai Po Doğal Koruma Alanı'ndan denizanası örnekleri topladı.

Hong Kong'da yeni bir kutu denizanası türü keşfedildi - Resim: 2 2 5

ARAŞTIRMACILAR ÖRNEKLERDE YENİ BİR DENİZANASI TÜRÜNE RASTLADI

Keşfettikleri türe "Tripedalia maipoensis" veya "Mai Po Tripedalia" adını veren araştırmacılar, Çin açıklarında ilk kez yeni bir kutu denizanası türü keşfedildiğine dikkati çekti.

Hong Kong'da yeni bir kutu denizanası türü keşfedildi - Resim: 3 3 5

Araştırmacılar, dünya genelinde 49 türü olan kutu denizanasına Çin açıklarında neredeyse hiç rastlanmadığını ifade etti.

Hong Kong'da yeni bir kutu denizanası türü keşfedildi - Resim: 4 4 5

Adlarını küp şekillerinden alan kutu denizanalarının 24 gözü var.