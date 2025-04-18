Yeni bir madde bulundu: Isıtıldıkça küçülüyor, sıkıştırıldıkça genişliyor

Chicago Üniversitesi Moleküler Mühendislik Fakültesi ile San Diego Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacılar, termodinamiğin temel yasalarının tersine davranan “metastabil” maddeler geliştirdi. Bu maddeler, sıcaklık ve basınca karşı alışılmışın dışında tepkiler veriyor.

Araştırmaya liderlik eden Prof. Dr. Shirley Meng, geliştirilen bu maddelerin redoks kimyası yoluyla ayarlanabileceğini belirterek, “Bu özellik, birçok yenilikçi uygulamanın önünü açabilir” dedi. Çalışmanın sonuçları, dünyanın önde gelen bilim dergilerinden Nature'da yayımlandı.

Termodinamiğe göre, maddeler ısıtıldıklarında genleşir, yüksek basınç altında ise hacimleri küçülür. Ancak yeni geliştirilen bu maddeler tam tersini yapıyor. Isıtıldığında hacmi küçülen, yoğun basınç altında ise genişlemeye devam eden bu malzemeler, bilinen fizik kurallarına meydan okuyor.

Prof. Meng, “Malzemeyi ısıttığınızda hacminin küçülmesi gerçekten sıra dışı bir durum,” ifadelerini kullandı.

Metastabil yapıdaki bu maddeler yalnızca temel bilim açısından değil, uygulamalı teknoloji alanında da büyük potansiyel taşıyor. Özellikle elektrikli araç pillerinin eski performansına kavuşturulmasında çığır açabilir.

Araştırma ekibinden Dr. Minghao Zhang, maddelerin elektriksel voltaj uygulandığında eski haline dönebildiğini belirterek, “Kullanılmış piller, yalnızca bir voltajla ilk günkü performanslarına kavuşabilir. Bu, pil ömrünü uzatmak için devrim niteliğinde bir gelişme,” dedi.

Yeni keşfedilen maddeler, inşaat sektöründe de büyük değişim yaratabilir. Sıcaklık değişimlerine karşı sıfır termal genleşme gösterecek şekilde tasarlanabilen bu materyaller, özellikle farklı yapı malzemeleri arasında oluşan ısı kaynaklı gerilmeleri ortadan kaldırabilir.

Zhang, “Gigapascal seviyesindeki basınç altında bile genişleyen bir madde geliştirdik. Bu, bilinen fiziksel tepkimelerin çok ötesinde bir durum,” diyerek, keşfin önemine vurgu yaptı.

Keşif, yalnızca mühendislik değil, temel bilim açısından da yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Prof. Meng, “Bu maddelerle birlikte bilimsel bir paradigma değişimi yaşıyoruz. Hedefimiz, bu keşfi enerji depolama sistemlerinden uzay teknolojilerine kadar birçok sektörde kullanılabilir hale getirmek,” diye konuştu.

Araştırmacılar, yeni madde sınıfının kimyasal tepkimelerini daha da derinlemesine inceleyerek, yakın gelecekte bu teknolojinin sanayiye entegrasyonunu amaçlıyor.