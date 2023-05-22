Yer kabuğunun altında devasa bir okyanus keşfedildi

Bilim insanları daha önce suyun manto kayasının içinde sünger benzeri bir halde depolandığını, bunun sıvı, katı ya da gaz değil, dördüncü bir hal olduğunu keşfettiler. 'Alt mantonun tepesinde dehidrasyon erimesi' başlıklı bilimsel makale 2014 yılında yayınlandı. Jeofizikçi Steve Jacobsen o dönemde şöyle dedi: Ringwoodit sünger gibi, suyu emiyor, ringwooditin kristal yapısında hidrojeni çekmesini ve suyu hapsetmesini sağlayan çok özel bir şey var.