Yer kabuğunun altında devasa bir okyanus keşfedildi
Dünya'dakinden daha fazla su içeren devasa bir okyanus keşfedildi. Bilim insanları suyun bulunduğu kayanın sadece yüzde 1 oranında su bulundurması; bunun yerin altında, Dünya yüzeydeki okyanuslarda bulunandan üç kat daha fazla su olduğu söylüyorlar.
Son zamanlarda her seferinde şaşırtıcı bir hal alan şaşırtıcı keşifler ortaya çıkıyor. Bunlar arasında yer alan Dünya'ya yakınlığıyla merak uyandıran bir kara delik keşfedildi, Ardından Güneş'te devasa bir delik ve 375 yıldır kayıp olan bir kıta bulundu. Şimdi ise bilim insanları yerkabuğunun altında devasa bir okyanus olduğunu keşfetti. The Independent’ın haberine göre yer kabuğunun altında ringwoodite olarak bilinen kayada depolanmış devasa bir su kaynağı olduğu ortaya çıktı.
Bilim insanları daha önce suyun manto kayasının içinde sünger benzeri bir halde depolandığını, bunun sıvı, katı ya da gaz değil, dördüncü bir hal olduğunu keşfettiler. 'Alt mantonun tepesinde dehidrasyon erimesi' başlıklı bilimsel makale 2014 yılında yayınlandı. Jeofizikçi Steve Jacobsen o dönemde şöyle dedi: Ringwoodit sünger gibi, suyu emiyor, ringwooditin kristal yapısında hidrojeni çekmesini ve suyu hapsetmesini sağlayan çok özel bir şey var.
ONLARCA YILDIR BU KAYIP DERİN SU ARANIYORDU
Keşfin arkasındaki ekibin bir parçası olan Jacobsen şöyle dedi:
- Bu mineral derin manto koşulları altında çok fazla su içerebilir. Sanırım nihayet tüm Dünya'yı kapsayan bir su döngüsüne dair kanıtlar görüyoruz ve bu da yaşanabilir gezegenimizin yüzeyindeki bol miktarda suyu açıklamaya yardımcı olabilir. Bilim insanları onlarca yıldır bu kayıp derin suyu arıyorlardı
YÜZEYDEKİ OKYANUSLARDAN 3 KAT DAHA FAZLA OLABİLİR
Bilim insanları o dönemde depremleri inceledikten ve sismometrelerin Dünya yüzeyinin altındaki şok dalgalarını algıladığını keşfettikten sonra bu bulguları elde ettiler. Bu sayede suyun ringwoodite olarak bilinen kayanın içinde tutulduğunu tespit edebildiler. Eğer kaya sadece yüzde 1 oranında su içeriyorsa, bu Dünya yüzeyinin altında, yüzeydeki okyanuslarda bulunandan üç kat daha fazla su olduğu anlamına gelir.