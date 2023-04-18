Yer kabuğunun altında devasa bir okyanus keşfedildi

Son zamanlarda her seferinde şaşırtıcı bir hal alan şaşırtıcı keşifler ortaya çıkıyor. Bunlar arasında yer alan Dünya'ya yakınlığıyla merak uyandıran bir kara delik keşfedildi, Ardından Güneş'te devasa bir delik ve 375 yıldır kayıp olan bir kıta bulundu. Şimdi ise bilim insanları yerkabuğunun altında devasa bir okyanus olduğunu keşfetti. The Independent’ın haberine göre yer kabuğunun altında ringwoodite olarak bilinen kayada depolanmış devasa bir su kaynağı olduğu ortaya çıktı.