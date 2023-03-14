Yerli otomobil Togg'dan Türkiye'de ve kendi sınıfında bir ilk!
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un merakla beklenen fiyat listesi açıklandı. Buna göre C Segment SUV Aracı Togg T10X'in etiket fiyatı 953 bin TL'den başlıyor. Diğer yandan ön sipariş, satış süreci ve aracın teknik özellikleri de duyuruldu.
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Bugün Togg fiyat listesi 2023'ün açıklanması ve ön sipariş sürecinin başlaması hedefleniyordu ve Togg'da fiyat belli oldu.
TOGG FİYAT LİSTESİ 2023
16 Mart'tan itibaren ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.
T10X'İN FİYATLARI
• V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL
• V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL
• V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL
• Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim'de özel seri ile yollarda olacak