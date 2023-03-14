Yerli otomobil Togg'dan Türkiye'de ve kendi sınıfında bir ilk!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un merakla beklenen fiyat listesi açıklandı. Buna göre C Segment SUV Aracı Togg T10X'in etiket fiyatı 953 bin TL'den başlıyor. Diğer yandan ön sipariş, satış süreci ve aracın teknik özellikleri de duyuruldu.

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Yerli otomobil Togg'dan Türkiye'de ve kendi sınıfında bir ilk! - Resim: 1 1 12

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ön sipariş ile satışa çıkıyor. 

Yerli otomobil Togg'dan Türkiye'de ve kendi sınıfında bir ilk! - Resim: 2 2 12

Bugün Togg fiyat listesi 2023'ün açıklanması ve ön sipariş sürecinin başlaması hedefleniyordu ve Togg'da fiyat belli oldu.

Yerli otomobil Togg'dan Türkiye'de ve kendi sınıfında bir ilk! - Resim: 3 3 12

TOGG FİYAT LİSTESİ 2023

16 Mart'tan itibaren ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.

Yerli otomobil Togg'dan Türkiye'de ve kendi sınıfında bir ilk! - Resim: 4 4 12

T10X'İN FİYATLARI

• V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL
• V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL
• V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL
• Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim'de özel seri ile yollarda olacak