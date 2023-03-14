Yerli otomobil Togg'dan Türkiye'de ve kendi sınıfında bir ilk!

T10X'İN FİYATLARI

• V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

• V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

• V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

• Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim'de özel seri ile yollarda olacak