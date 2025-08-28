Yozgatlı kardeşlerden teknolojik atılım: Mağara ve madenlerde zehirli gazları tespit edebilen “mini araç” geliştirdiler

Bozok Teknopark’ta kurdukları şirket aracılığıyla çalışmalarını sürdüren Uslukılıç kardeşler, yalnızca dört ayda aracın prototipini üretmeyi başardı. Proje, TÜBİTAK tarafından onaylanarak 1. Aşama “Hızlandırma Programı” kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Yaklaşık 400 gram ağırlığında olan ve 300 gram yük taşıyabilen araç, kamera ve sensörlerle en az 30 santimetre genişliğindeki mağara, oyuk ve maden ocaklarında zehirli gazları tespit edebiliyor ve anlık görüntü aktarabiliyor.

"AFET DURUMLARINDA 20-30 SANTİMLİK DELİKLERE GİRİP CANLI YA DA SES OLUP OLMADIĞINI BULABİLİR”

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü’nden bu yıl mezun olan Said Enes Uslukılıç, aracın ilk olarak üniversitede düzenlenen Genç Fikirler Fabrikası Yarışması için tasarlandığını belirterek şunları söyledi:

“Okurken aynı zamanda insansız kara aracı ve ana kartlar üzerine çalışmalar gerçekleştirdim. Bu çalışmalar sonucunda Bozok Teknopark’ta bir yazılım şirketi kurma aşamasına geldik. Bu aşamadan sonra da mini insansız kara aracıyla Genç Fikirler Fabrikası Yarışması’na katıldık.”

Ürettikleri aracın yalnızca madencilikte değil, afet durumlarında da kullanılabileceğini belirten Uslukılıç, şunları kaydetti:

“Aracımız girilemeyen mağara ya da maden ocağında bulunan zehirli gazları ölçebilmektedir. Bunları da alfa sensör ile profesyonel bir şekilde veri olarak bilgisayarımıza aktarmaktadır. Madencilikte ise açılacak bir madende insansız kara aracı kullanılabilir. Aracımız, zehirli gazları tespit edebilir veya görüntü işlemeyle bize görüntü aktarabilir. Aracımız, afet durumlarında da özel sensörlerle donatılarak 20-30 santimlik deliklere girip canlı ya da ses olup olmadığını bulabilir.”

Uslukılıç, aracın mevcut menzilinin 100 metre olduğunu, ilerleyen aşamalarda bu mesafenin 5 kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

AFETLER İÇİN ÖZEL MODÜL GELİŞTİRİLİYOR

Ağabey Mustafa Semih Uslukılıç ise aracın üçüncü modülünün tamamen afetler için tasarlandığını belirtti. Deprem gibi durumlarda hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu olaylara müdahale ederken, bir yer istasyonuyla birden fazla cihazımızı bölgeye bırakarak otonom bir şekilde tespit yapması planlanmaktadır. Gelişmiş sensörler kullanarak insanın canlı doku tespiti yapılacak. Canlı mı, değil mi, ne durumda, nabzı ve hayati fonksiyonları kontrol edilecek. Böylelikle merkeze bilgi verilecek ve noktasal konumlarda tespitler yapılacak. Bu sayede hızlı müdahale ve hızlı çözüm üreteceğiz. Ayrıca ses sensörü ekleyerek depremlerde cihazı konumlandırmaya entegre edeceğiz. Bir evin içerisinde biz görmesek dahi ses geldiğinde, bu sesi veren kişi veya yapının ne durumda olduğu, nerede bulunduğu ve nereye müdahale edilmesi gerektiği konumlandırmayla anlaşılabilecektir.”

Uslukılıç kardeşler, prototip yetişmediği için bu yıl katılamadıkları TEKNOFEST yarışmalarına, gelecek yıl geliştirilmiş araçla katılmayı hedefliyor.