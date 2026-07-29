Zimbabve'de 210 milyon yıllık yeni dinozor türü keşfedildi

Journal of Systematic Palaeontology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, İngiltere, Zimbabve ve Güney Afrikalı bilim insanları 2018 yılında Zimbabve'de bulunan bir dinozor fosilini mercek altına aldı.

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, kalıntıların daha önce literatürde yer almayan ve bilim insanlarının "Musango matusadonaensis" ismini verdikleri yeni bir türe ait olduğu belirlendi. Resmi kayıtlara geçen bu bulgu, Zimbabve'de bugüne kadar görülen beşinci dinozor türü oldu.

AFRİKA'DAKİ DİNOZOR TEORİSİ ÇÖKTÜ MÜ?

Araştırmacılar, 210 milyon yıl önce bu coğrafyada yaşadığı tespit edilen türün fiziksel yapısını da ortaya çıkardı. Yeni keşfedilen canlının boyunun 4,5 metreyi bulduğu saptandı.

Araştırmanın yazarlarından İngiltere'deki Ulusal Tarih Müzesi Araştırmacısı Paul Barrett, elde edilen bulguların kıta tarihi açısından önemini değerlendirdi. Barrett, bu keşfin, Afrika’nın güneyinin genelinde yaşayan dinozorların büyük ölçüde benzer topluluklara ait olduğu yönündeki uzun süredir var olan anlayışı sorgulattığını belirtti.

Bilim ekibi, geçmişte tek tip ve benzer olduğu düşünülen yaşam alanlarının aslında kendi içinde büyük bir biyolojik çeşitlilik barındırdığı sonucuna ulaştı. Barrett, konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu keşifteki bulguların bölgenin her biri farklı dinozor türlerini barındıran birkaç farklı ekosistemden oluştuğunu gösterdiğini aktardı.