BİM 14 Nisan 2023 Cuma kataloğu! Bu hafta BİM'de neler var? Hangi ürünler indirimde?
BİM marketlerinde bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM, 14 Nisan Cuma yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Peki BİM'de salı günü hangi ürünler var? BİM'deki indirimli ürünler neler? İşte 14 Nisan Cuma güncel BİM katoloğu!
BİM marketlerinde haftanın 2 günü (salı ve cuma) aktüel ürünler katoloğu yayınlanıyor. Salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli ürünler indirimli fırsatlarıyla raflarda yerini alıyor.
BİM marketlerinde 14 Nisan Cuma günü raflardaki yerini alacak ürünler belli oldu. BİM 14 Nisan Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınlandı.
İşte BİM'de 14 Nisan Cuma günü raflarda yer alan bu haftanın ürünleri...
İşte BİM'de 14 Nisan Cuma günü raflarda yer alan bu haftanın ürünleri...