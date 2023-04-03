BİM aktüel ürünler kataloğu 4 Nisan Salı! Bu hafta BİM'de neler var? Hangi ürünler indirimde?
BİM marketlerinde bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM, 4 Nisan Salı yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Peki BİM'de salı günü hangi ürünler var? BİM'deki indirimli ürünler neler? İşte 4 Nisan Salı güncel BİM katoloğu!
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BİM marketlerinde haftanın 2 günü (salı ve cuma) aktüel ürünler katoloğu yayınlanıyor. Salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli ürünler indirimli fırsatlarıyla raflarda yerini alıyor.
BİM marketlerinde 4 Nisan Salı günü raflardaki yerini alacak ürünler belli oldu. BİM 4 Nisan Salı aktüel ürünler kataloğunu yayınlandı.
İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...
İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...