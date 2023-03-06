BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Mart Salı! Bu hafta BİM'de neler var? Hangi ürünler indirimde?

BİM marketlerinde bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM, 7 Mart Salı yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Peki BİM'de salı günü hangi ürünler var? BİM'deki indirimli ürünler neler? İşte 7 Mart Salı güncel BİM katoloğu!

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BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Mart Salı! Bu hafta BİM'de neler var? Hangi ürünler indirimde? - Resim: 1 1 4

BİM marketlerinde haftanın 2 günü (salı ve cuma) aktüel ürünler katoloğu yayınlanıyor. Salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli ürünler indirimli fırsatlarıyla raflarda yerini alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Mart Salı! Bu hafta BİM'de neler var? Hangi ürünler indirimde? - Resim: 2 2 4

BİM marketlerinde 7 Mart Salı günü raflardaki yerini alacak ürünler belli oldu. BİM 3 Mart Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınlandı.

BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Mart Salı! Bu hafta BİM'de neler var? Hangi ürünler indirimde? - Resim: 3 3 4

İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Mart Salı! Bu hafta BİM'de neler var? Hangi ürünler indirimde? - Resim: 4 4 4

İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...