BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Mart Salı! Bu hafta BİM'de neler var? Hangi ürünler indirimde?
BİM marketlerinde bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM, 7 Mart Salı yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Peki BİM'de salı günü hangi ürünler var? BİM'deki indirimli ürünler neler? İşte 7 Mart Salı güncel BİM katoloğu!
BİM marketlerinde haftanın 2 günü (salı ve cuma) aktüel ürünler katoloğu yayınlanıyor. Salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli ürünler indirimli fırsatlarıyla raflarda yerini alıyor.
BİM marketlerinde 7 Mart Salı günü raflardaki yerini alacak ürünler belli oldu. BİM 3 Mart Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınlandı.
İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...
İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...