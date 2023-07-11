BİM aktüel ürünler kataloğu 11 Temmuz Salı! Bu hafta BİM'de neler var?

BİM marketlerinde bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM, 11 Temmuz Salı yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Peki BİM'de hangi ürünler var? BİM'deki indirimli ürünler neler? İşte 11 Temmuz Salı güncel BİM katoloğu!

BİM aktüel ürünler kataloğu 11 Temmuz Salı! Bu hafta BİM'de neler var?
Süleyman Daban Süleyman Daban

BİM marketlerinde haftanın 2 günü (salı ve cuma) aktüel ürünler kataloğu yayınlanıyor. Salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli ürünler indirimli fırsatlarıyla raflarda yerini alıyor. BİM bu hafta salı günü aktüel ürünler kataloğu yayınladı.

BİM aktüel ürünler kataloğu 11 Temmuz Salı! Bu hafta BİM'de neler var? - Resim : 1

İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel ürünler kataloğu 11 Temmuz Salı! Bu hafta BİM'de neler var? - Resim : 2

İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...

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