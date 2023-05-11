BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Mayıs Salı! Bu hafta BİM'de neler var? Hangi ürünler indirimde?
BİM marketlerinde bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM, 16 Mayıs Salı yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Peki BİM'de hangi ürünler var? BİM'deki indirimli ürünler neler? İşte 16 Mayıs Salı güncel BİM katoloğu!
BİM marketlerinde haftanın 2 günü (salı ve cuma) aktüel ürünler kataloğu yayınlanıyor. Salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli ürünler indirimli fırsatlarıyla raflarda yerini alıyor. BİM bu hafta salı günü aktüel ürünler kataloğu yayınladı.
BİM marketlerinde 16 Mayıs Salı günü raflardaki yerini alacak ürünler belli oldu. BİM 16 Mayıs Salı aktüel ürünler kataloğunu yayınlandı.
İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...
İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...
Kaynak: https://www.bim.com.tr/