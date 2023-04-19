BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Nisan Perşembe! Bu hafta BİM'de neler var? Hangi ürünler indirimde?
BİM marketlerinde bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM, 20 Nisan Perşembe yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Peki BİM'de salı günü hangi ürünler var? BİM'deki indirimli ürünler neler? İşte 20 Nisan Perşembe güncel BİM katoloğu!
BİM marketlerinde haftanın 2 günü (salı ve cuma) aktüel ürünler kataloğu yayınlanıyor. Salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli ürünler indirimli fırsatlarıyla raflarda yerini alıyor. BİM bu hafta bayram öncesinde perşembe günü aktüel ürünler kataloğu yayınladı.
BİM marketlerinde 20 Nisan Perşembe günü raflardaki yerini alacak ürünler belli oldu. BİM 20 Nisan Perşembe aktüel ürünler kataloğunu yayınlandı.
İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...
İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...