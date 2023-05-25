BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Mayıs Cuma! Bu hafta BİM'de neler var? Hangi ürünler indirimde? BİM deniz ürünleri
BİM marketlerinde bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM, 26 Mayıs Cuma yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Peki BİM'de hangi ürünler var? BİM'deki indirimli ürünler neler? İşte 26 Mayıs Cuma güncel BİM katoloğu!
BİM marketlerinde haftanın 2 günü (salı ve cuma) aktüel ürünler kataloğu yayınlanıyor. Salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli ürünler indirimli fırsatlarıyla raflarda yerini alıyor. BİM bu hafta cuma günü aktüel ürünler kataloğu yayınladı.
BİM marketlerinde 26 Mayıs Cuma günü raflardaki yerini alacak ürünler belli oldu. BİM 26 Mayıs Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınlandı.
İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...
İşte BİM'de bu haftanın indirimli aktüel ürünler kataloğu...