BIST100 endeksi haftalık teknik analizi

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07 Ocak 2019, 16:39

ABD Heyetinin bugün başlayan ve 2 gün sürecek olan Çin Müzakereleri’’nden gelecek haberler piyasaların bu haftaki seyrinde belirleyici olacak görüşmelerden sonuç çıkması beklenmezken ilerleme adına atılacak somut adımlar tepki alımlarının devamını getirebilir.



Brexıt oylamasını 15 Ocak ‘ta parlementoya sunacağını söyleyen İngiltere Hükümeti,Euro bölgesinin Brexıt'adair endişelerini göz önüne getirebilir.Avrupa da sert satışlar yaşanabilir.



Bu hafta Avrupa’da açıklanacak fabrika siparişleri,Almanya’da sanayi üretimi,Euro bölgesi perakende satışlar ve güven endeksleriyle beraber ABD'de Aralık ayıTÜFE verisi takip edilecek.



Endekste tepki alımlarının devamı için 90.000 seviyesinin üzerine çıkılması lazım.Çıkılmadığı takdirde geri gelebilir.



Aşağıda gözüme çarpan nokta 88.500 kırılması durumunda ilk geleceğimiz nokta 87.800 stop loss olarak tavsiye edilebilir.



Borsa İstanbul tarafında iyimser havanın devam etmesi için USD/TRY'nin 5.315 TL fiyatından aşağı inmesi lazım.



Bunun pek muhtemel olduğunu düşünmüyorum.5.290 TL'den kuvvetli alışların geldiğini gördük.



90.000/90.800 aşağıda 87.500/85.100 destek direnç seviyeleri yakından takip edilmeli.



Ekonomist Yasin Alıcı

ulusal.com.tr

