BIST100 endeksi haftalık teknik analizi ve piyasalar bu hafta neleri fiyatlayacak?

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28 Ocak 2019, 17:04

Dolar/TL haftaya yükselişle başladı. Gelişen ülke para birimleri içerisinde Dolar, Türk lirası, Ruble ve Meksika pesosu karşısında yükselişte.



Haftaya 5.275 li seviyelerden başlayan Dolar/TL %0.60 yükselişle 5.305 seviyesinden işlem görüyor.



Yurt içinde bu hafta Çarşamba günü 10:30 da TCMB nin enflasyon raporu ve Merkez Bankası başkanının konuşmaları takip edilecek.



Salı günü, Avrupa’da brexıt oylaması

Çarşamba günü, ABD’nin 4Ç18 büyümesi, Fed faiz kararı ve ABD-ÇİN ticaret görüşmeleri, Cuma günü, ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecektir.

Dolar/TL’de 200 günlük hareketli ortalamanın geçtigi 5.2675 seviyelerinden gelen tepki alımlarının gerçekleştiğini gördük. Bu haftaki verilerin önemine binayen hareketli fiyatlamalar yaşanabilir. 5.30 un üzerindeki günlük kapanış bizi 5.37/5.45 seviyelerine götürebilir. Endeks ana düşüş trendinin geçtiği 102.300’ü yukarı kırsada işlem hacmi çok güçlü değil. Endeks’in ana düşüş trendini sonlandırarak orta vadeli yükseliş trendine girdiginin teyidi için 102.300 ve ana düşüşün %50 düzeltme seviyesi olan 103.200 aralıgı üzerinde yükselen hacimli 2 günlük kapanış yapması gerekiyor.Kısa vadede 103.500-104.500 aralıgının güçlü direnç bölgesi olarak çalışmasını bekliyorum.



Endeksin 102.300 altındaki yapacağı kapanışlarda ise geri çekilmenin 100.000 seviyelerine kadar devam etmesini bekliyorum.



Orta vadeli göstergeler pozitif eğilimin devamına işaret etsede kısa vadeli göstergelerin aşırı alım bölgesinde olması hızlı kar satışlarının yaşanma riskinin yüksek olduğuna işaret etmektedir.



Son olarak da teknik göstergeler için şunu belirtmem gerekirse endeksden geçen 200 günlük hareketli ortalama 96.700 seviyelerinde satışlar derinleşir bu bölgelere düşüş yaşanırsa burdan teknik olarak tepki alımları gelecektir.





Ekonomist Yasin Alıcı

ulusal.com.tr

